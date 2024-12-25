CHP'nin Türk-İş ziyareti! Özgür Özel: Tandoğan'da yapılacak mitingde varız

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk-İş’i ziyaret etti. Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile basın toplantısı yapıyor.

Özel: Erdoğan asgari ücreti 'gerekirse 3 ayda bir güncelleriz' demişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyarette şunları söyledi:

“Bir ziyaret tatsız bir nedenle yapılıyor. 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı tartışma konusu. Hiç şüphe yok ki hatırlamamız gereken husus 2023 yılında 14 ve 28 Mayıs tarihleri arasında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2 turunda da sayın Erdoğan, yüksek enflasyonlu dönemde olduklarını, enflasyonun tek haneli rakamların üzerinde olduğu yıllarda asgari ücreti gerekirse 3 ayda bir güncellemek gerektiğini söylemişti. Bu kendisinin seçim taahhüdüydü. Yılda bir kez değil en az 2 kez ama enflasyon bu kadar yüksekse 4 kez güncelleme yapmak düşünülebilir diyordu. Seçim geldi geçti ve 2024 yılında asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir yıl boyunca 1 kuruş zam almadı.

"Asgari ücrete yüzde 30'luk zam dayatmadır"

Türkiye'de ücretlilerin yüzde 56'sı asgari ücret alıyor.

Süreci yakından takip ettik. Türk-İş'in bu dönem işçilerle beraber ilan ettiği talep de yeterli değil, ancak bizim talebimize yakın olması önemlidir.

Dün emrivakiyle ilan edilen asgari ücret açıklamasına katılmamalarına da önemli buluyorum.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın bir dayatma olduğunu belirtiyoruz.

Bu asgari ücret 7 bin lira geri geldi. Beyler 5 bin lira zam yaptılar.

"Tandoğan'da yapılacak mitingde varız"

Bizim bu meseleye tahammüllü yaklaşmamız mümkün değil. Cumartesi günü Tandoğan'da yapılacak mitingde varız.

Biz MYK toplantısında aldığımız karar gereğince bundan sonra sahadayız.

Bu asgari ücretle geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olur.

Türkiye'de emekten yana, emekçiden yana bir iktidarın kurulması için mücadele edeceğiz."