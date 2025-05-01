Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde değişiklik: Ödemeler yeniden düzenlendi

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özlük hakları ile harcırah ödemesi düzenlendi

Buna göre, 22 Mayıs 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan 8510 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin 95. maddesiyle belirlenen, seferberlik tatbikatlarına ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılanlara özlük hakları ile harcırah ödenmesi hususları yeniden düzenlendi.

Rütbeye göre düzenleme yapıldı

Değişiklikle, söz konusu tatbikat ve eğitimlere katılan yedek personele, tatbikat veya eğitim süresinin her günü için tabi oldukları kurumlardaki ilgili mevzuata göre aldıkları maaş veya aylıkları rütbe maaşlarından düşük ise rütbe maaş farkı ve sosyal sigorta prim farkı Milli Savunma Bakanlığınca ödenecek. Kurumlarından aldıkları maaş veya aylıkları, rütbe maaşlarından fazla olanlara ise ayrıca ödeme yapılmayacak.

Erbaş, er ve bekar işçilere asgari ücretin 30'da 1'i ödeme yapılacak

Görevli bulundukları kamu kurum veya kuruluşlarından, çalışmakta oldukları iş yerinden veya tabi oldukları Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş, ücret veya aylıklarını tam olarak almaya devam edenler hariç olmak üzere, yedek erbaş ve erlere, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre 16 yaşını doldurmuş bekar işçilere uygulanmakta olan aylık net asgari ücretin 30'da 1'i oranında tutar ödenecek.

Yedek subay ve yeden astsubay harcırahları değişti

Yedek erbaş ve erlerin yol masrafı Askeralma Yönetmeliği'nin 102. maddesine göre, yedek subay, yedek astsubay, yedek uzman jandarma, yedek uzman erbaş ve yedek sözleşmeli erbaş ve erlerin harcırahı ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre ödenecek.