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İşte ekonomistlerin enflasyon tahmini!

TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini pazartesi günü açıklayacak. Ekonomistler, enerji fiyatları ve kur etkisiyle birlikle enflasyonun geçtiğimiz aya göre yükselmesini bekliyor.

Haber Merkezi
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İşte ekonomistlerin enflasyon tahmini!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs saat 10.00’da açıklayacak. Ekonomistler, nisan ayında enflasyonun enerji fiyatları ve kur etkisiyle birlikle yüzde 3'ün üzerinde gelmesini bekliyor.

Reuters’ın 11 ekonomist ile yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında aylık bazda yüzde 3,1 oranında artacak. Bu oran, mart ayında kaydedilen yüzde 2,46’lık artışa kıyasla, yükselişe işaret ediyor. Anket katılımcılarının tahminleri yüzde 2,8 ile yüzde 3,6 arasında değişti.

Yıllık bazda ise, enflasyonun nisan ayında yüzde 38’e gerilemesi bekleniyor. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 38,1 olarak açıklanmıştı.

ForInvest Haber'in 20 ekonomist ile düzenlediği ankete göre ise, nisan ayı TÜFE'de aylık medyan tahmin yüzde 3,19, ortalama tahmin yüzde 3,31 artış yönünde gerçekleşti. Yıllık TÜFE verisi için de, medyan tahmin yüzde 38,03, ortalama tahmin yüzde 38,21 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,00 ve yüzde 2,80 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 39,00 ila yüzde 37,30 bandında oluştu.

Enerji zamları enflasyonu yukarı çekiyor

Nisan ayında konut elektrik fiyatlarına yüzde 25, sanayi elektriğine yüzde 10 zam yapılırken, doğalgaz fiyatları sanayi için yüzde 20, elektrik üreticileri içinse yüzde 24,2 oranında arttı. Ekonomistlere göre bu zamların enflasyon sepetindeki ağırlığı yüksek olduğundan yaklaşık 0,5 puan doğrudan etkisi olacak.

Ayrıca işlenmemiş gıda ürünleri, kırmızı et ve otomotiv gibi döviz kuruna duyarlı kalemlerde de fiyat artışları gözlemlendiği belirtiliyor.

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