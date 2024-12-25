TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Artık Asgari Ücret Komisyonu'na katılmayacağız

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan ilk açıklama geldi. Atalay, asgari ücret görüşmelerinde yapılan 3 toplantıda da masaya rakam getirilmediğini ifade etti.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının adil olmadığını söyleyerek, komisyona bundan sonra katılmayacaklarını açıkladı.

Atalay, adil bir düzenleme olursa katılacaklarını, bu düşüncesini diğer konfederasyonlarla paylaştığını belirtti. Atalay, "Komisyon adil değil, anti demokratik bir komisyon, yüksek hakem kurulu da adil değil. Adil bir düzenleme olmazsa TÜRK-İŞ olarak asgari ücret tespit komisyonuna bir daha katılmayacağız. Yeni bir komisyon düzenlemesi yaparlar. Adil bir düzenleme olursa katılırız. Buraya çıkmadan evvel DİSK ve HAK-İŞ Başkanları ile konuştum. Adil bir komisyon olur, sözümüz geçer, yaptırımı olursa, sözümüzün dinlenmediği yerde o komisyona bundan sonra katılmıyoruz" dedi.

Atalay'ın açıklamaları şu şekilde:

Son yıllarda özellikle, bir engelli arkadaşımız oldu, bir taşeron işçimiz, bir kadın işçimiz oldu. Bu ikinci toplantıda da komisyonun tamamına yakını asgari ücretli oldu. Geçen dönem, Çorum’dan, Adana’dan, Ankara’dan ve Gerede’den 4 arkadaşımız vardı. Bu sefer de bir aşçımız, bir kuaförümüz, bir taşeron işçimiz var bir de gazeteci var.

Komisyonlarımız, asgari ücretin ne olduğu, bundan önceki toplantılarda ne kadar olduğu, kimleri ilgilendirdiği, hangi konularda çalışmamız gerektiğini hukukçularımız, uzmanlarımız, arkadaşlarımız çalışma yaptılar. Sonra arkadaşlarımız 10 Aralık, 16 Aralık ve 19 Aralık’taki toplantılara katıldılar. Başkanlığını da genel başkan yardımcımız Ramazan Ağar yaptı.

"Biz kararı asgari ücretli yaşayanlar versin istedik"

Her seferinde ifade ettiğimiz şu, bu kararı bizim bu komisyondaki arkadaşlarımız verecek. Bu kararı sendikacılar dışındaki asgari ücretli yaşayanlar versin. Her seferinde ifade ediyoruz. Zaman zaman deniyor ki sendikanın olduğu yerde asgari ücret olmaz, sedikanın olduğu yerde ikramiye olur, yol olur, yemek parası olur, sosyal hak olur. Ama sendikanın olmadığı yerde işte bunların hiçbiri olmaz.

"Ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor"

Maalesef 8 milyon asgari ücretli var ülkemizde. Son 5 senedir asgari ücret geçim ücreti oldu. Geçmiş yıllarda ülkenin yüzde 20’siydi, şu anda ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor.

Bu masada asgari ücretliler olsun ve onlar karar versin istedik biz. Taleplerini sizlerin önünde kamuoyuna açıkladık. Arkadaşlarımız 29 bin 583 TL talep ettiler. Aradan bir hafta geçti, Perşembe, Cuma olacak denirken dün akşam oldu toplantı.

"Toplantıya katılmama kararı aldık"

İmkan varsa enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kere yapılmalı. 3 toplantıda masaya rakam gelmedi. Masada 5 hükümet, Ticaret Bakanlığı var, Çalışma Bakanlığı var, Maliye Bakanlığı var... Bize şu rakamı uygun görüyoruz demediler. Mecbur kaldık geçen hafta TÜRK-İŞ'in talebini ilettik. Maalesef dün akşam üzeri bize haber verdiler. Bakan beyle konuştu, toplantı var dediler. Arkadaşlarımızın her biri bir yerdeydi. Karar aldık, toplantıya katılmayacağız dedik.

"İşverenle hükümet bir olup istedikleri kararı çıkartıyorlar"

Son 30 yıldır 6 kere oy birliği ile karar alınmış. 2 kere hükümetle karar alınmıştı. Onun dışında 22 kez biz toplantıya katılmamış, şerh koymuşuz. Dün akşam rakamdan haberimiz yok, o yüzden bizim olmamızın anlamı yok dedik. Biz bulanık suya giriyoruz, dün de öyleydi ondan önce de öyleydi... İşverenle hükümet bir olup istedikleri kararı çıkartıyorlar.

"Biz o masaya oturmadık"

Bu ülkede önemli görevlerde olan insanların TÜRK-İŞ'i hedef göstermesi yazıktır, günahtır. Biz o masaya oturmadık. Biz o komisyonda sözümüzün dinlenmediğini, lafımızın geçmediğini gördük.

"Adil bir düzenleme olmazsa komisyona bir daha katılmayacağız"

Komisyon adil değil, anti demokratik bir komisyon, yüksek hakem kurulu da adil değil. Adil bir düzenleme olmazsa TÜRK-İŞ olarak asgari ücret tespit komisyonuna bir daha katılmayacağız. Yeni bir komisyon düzenlemesi yaparlar. Adil bir düzenleme olursa katılırız. Buraya çıkmadan evvel DİSK ve HAK-İŞ Başkanları ile konuştum. Adil bir komisyon olur, sözümüz geçer, yaptırımı olursa, sözümüzün dinlenmediği yerde o komisyona bundan sonra katılmıyoruz.

'Asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı’

Bizim talebimiz neydi: Anayasa’da yer alan geçim şartları yaklaşımını özellikle uyulmalı, insanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı, asgari ücret belirlenirken bilimsel olan harcama kalıbı esas alınmalı, asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı’ diye ifade ettik.