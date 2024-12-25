Asgari ücret ‘düzeltilsin’ çağrısı! BBP Genel Başkanı Destici: Hakkaniyetsiz, adaletsiz ve yetersiz

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete karşı çıkan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, belirlenen rakamın düzeltilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği 2025 asgari ücretine “Hakkaniyetsiz, adaletsiz ve yetersiz” yorumunu yapan Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır" dedi.

Destici: Vergiye yüzde 43,93 zam yapılırken, asgari ücrete yüzde 30 yapıldı

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, açıklanan asgari ücret rakamına da değinen Destici, şunları kaydetti:

"Kasım sonu yıllık enflasyonun yüzde 47 oranında gerçekleştiği, tüm çalışan ve emeklilerin maaşlarının yaklaşık bu oranda artacağı, yine kiralara yüzde 60, tüm vergi, resim, harçlara yüzde 43,93 oranında zam yapıldığı bir dönemde, asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılması, en hafifi ile 'hakkaniyetsiz', 'adaletsiz' ve 'yetersiz' olmuştur. Asgari ücrete mahkum çalışan kardeşlerimizin de beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır."

“Artış yüzde 50 oranında belirlenmeli”

Kirada oturan asgari ücretli çalışanların yaşamlarını idame ettirmesinin zor olduğunu vurgulayan Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır." diye konuştu.

“Emeklide de aynı problemler var”

Mustafa Destici, emeklilerin de aynı problemleri yaşadığına dikkati çekerek, "Özellikle kök maaş kavramı üzerinden belirlenen emekli maaşlarının, bugünün hayat şartları ve enflasyonun karşısında geldiği durum, hayatın acı gerçeklerine uymamaktadır. Emeklilerimize çare olmamakta, beklentilerini de asla karşılamamaktadır." ifadesini kullandı.

Kazakistan'daki uçak kazası

Balıkesir'de dün mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada, ayrıca bugün Kazakistan'da düşen uçakta hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Balıkesir'deki patlama: İş güvenliğiyle ilgili hızlı ve net adımlar atılmalı

İş kazalarının önüne geçilmesi için tedbirlerin alınmasının gerekliliğine işaret eden Destici, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin, "Elbette çok üzgünüz, ancak devlet, hükümet, görevliler, sorumlular, üzülmekle yetinmemeli, son hadisede ihmali ve kusuru bulunanların ortaya çıkarılıp cezalandırılmasından sonra, ülkemizde iş güvenliğiyle ilgili hızlı ve net adımlar atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.