Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 7 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Haftanın merakla beklenen 7 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte büyük ikramiye devretti, 5+1 bilen 1 talihli de 1.946.477,35 TL kazandı. İşte 7 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
7 Şubat Sayısal Loto Sonuçları
7 Şubat 2024 günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 153.945.038,92 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
23 - 26 - 29 - 41 - 69 - 77- joker 51 - SüperStar 6
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı
6 Devir 153.945.038,92 ₺
5+1 1 1.946.477,35 ₺
5 1 1.197.832,20 ₺
4 238 5.032,90 ₺
3 8.783 340,95 ₺
2 129.965 34,55 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 1 251.645,00 ₺
3+SüperStar 26 34.095,00 ₺
2+SüperStar 359 500,00 ₺
1+SüperStar 2.312 50,00 ₺
0+SüperStar 4.949 25,00 ₺