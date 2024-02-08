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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 7 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Haftanın merakla beklenen 7 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte büyük ikramiye devretti, 5+1 bilen 1 talihli de 1.946.477,35 TL kazandı. İşte 7 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 7 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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7 Şubat Sayısal Loto Sonuçları 

7 Şubat 2024 günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 153.945.038,92 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

23 - 26 - 29 - 41 - 69 - 77- joker 51 - SüperStar 6

 

Kazanan kategoriler

Kategori             Kazanan Kişi Sayısı                   İkramiye Tutarı

   6                              Devir                                  153.945.038,92 ₺
 5+1                               1                                         1.946.477,35 ₺
   5                                 1                                         1.197.832,20 ₺
  4                               238                                          5.032,90 ₺
  3                              8.783                                          340,95 ₺
  2                            129.965                                         34,55 ₺

 

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                    Kazanan kişi sayısı                       İkramiye tutarı

6+SüperStar                          0                                                  0,00 ₺

5+1+SüperStar                      0                                                  0,00 ₺

5+SüperStar                          0                                                  0,00 ₺

4+SüperStar                          1                                             251.645,00 ₺

3+SüperStar                         26                                            34.095,00 ₺

2+SüperStar                        359                                              500,00 ₺

1+SüperStar                        2.312                                             50,00 ₺

0+SüperStar                       4.949                                             25,00 ₺

 