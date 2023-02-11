Seçim takvimi OHAL’den etkilenmeyecek

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA-Deprem sebebiyle ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında ilk düzenleme yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan 120 sayılı kararname ile yargı alanında yer alan bazı süreler yeniden belirlendi. Deprem bölgesindeki illerde nafaka hariç icra takipleri durdurulurken, gözaltı süresi ise 4 günden 7 güne çıkarıldı.

Buna göre OHAL ilan edilen illerde hak kayıplarının önlenmesi amacıyla , dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim gibi işlemler ile nafaka harici tüm icra işlemleri 6 Nisan 2023’e kadar durduruldu.

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süresi, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlenen süreler bu sürece tabi olmayacak.