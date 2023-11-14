SEDDK'da Mehmet Akif Eroğlu'nun yerine Davut Menteş getirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre SEDDK Başkanlığı'na, İkinci Başkan Davut Menteş, İkinci Başkanlığa Mehmet Verim ve üyeliklerine de Nevzat Şen, Ömer Faruk Öztürk ile Tayfun Aksoyak getirildi.

Aynı gazetede yer alan diğer atama kararı uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Üyeliğine Didem Yeter Güler atandı.

3 Kasım'da istifa etmişti

7 Temmuz 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile SEDDK Başkanı olarak atanan Mehmet Akif Eroğlu, 3 Kasım'da istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Davut Menteş kimdir?

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden alan Davut Menteş, iş hayatına MÜSİAD Akademide iş dünyasına yönelik eğitim faaaliyetleri organizasyonu ile başladı.

Ardından denetim-danışmanlık sektörü ile devam ederek, SMMM ve başdenetçi unvanları ile bu alanda 5 yıl çalıştı. Akabinde, hızlı tüketim, gayrimenkul, tekstil ve yenilenebilir enerji sektörlerinde yaklaşık 15 sene üst düzey yöneticilik yaptı.

2018 yılı başında girdiği sigorta ve özel emeklilik sektöründe, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinde; mali işler, finans ve hukuk fonksiyonlarının yanısıra, bütçe-raporlama, kurumsal iletişim ve destek hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken 7 Temmuz 2022 tarihinde SEDDK ikinci başkanı olarak atandı. İngilizce bilmekte olup evli ve 1 çocuk babası.