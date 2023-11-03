Son dakika: SEDKK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti



7 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı olarak atanan Mehmet Akif Eroğlu, 14 ay sonra istifa ederek görevinden ayrıldı.

Gelen bilgilere göre, Başkan Eroğlu, isfita sonrasında kurum ve sektörle ilgili yer aldığı tüm whatsapp gruplarından da çıktı.

Eroğlu'nun ardından SEDDK'nın başına şu anda kurumun ikinci başkanı pozisyonunda bulunan Davut Menteş'in ya da SEDDK'ya danışmanlık hizmeti veren Mete Güler'in geçmesi bekleniyor.

Davut Menteş kimdir?

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden alan Davut Menteş, iş hayatına MÜSİAD Akademide iş dünyasına yönelik eğitim faaaliyetleri organizasyonu ile başladı. Ardından denetim-danışmanlık sektörü ile devam ederek, SMMM ve başdenetçi unvanları ile bu alanda 5 yıl çalıştıç Akabinde, hızlı tüketim, gayrimenkul, tekstil ve yenilenebilir enerji sektörlerinde yaklaşık 15 sene üst düzey yöneticilik yaptı. 2018 yılı başında girdiği sigorta ve özel emeklilik sektöründe, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinde; mali işler, finans ve hukuk fonksiyonlarının yanısıra, bütçe-raporlama, kurumsal iletişim ve destek hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken 7 Temmuz 2022 tarihinde SEDDK ikinci başkanı olarak atandı. İngilizce bilmekte olup evli ve 1 çocuk babası.

Mete Güler kimdir?

Lisans eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlayan Mete Güler, yüksek lisans derecesini ise 2016 yılında Illinois Üniversitesi Ekonomi programından aldı. Güler, 2003 – 2006 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında çalıştı. 2006 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulundaki mesleki hayatına başladı. Sigorta Denetleme Kurulunda sırasıyla Sigorta Denetleme Uzmanı, Grup Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Kurul Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Doğal Afet Sigortaları Kurumunda (DASK) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde (SBM) Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerinde bulundu.

Halen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (SEDDK) danışmanlık yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Mete Güler, çok iyi derecede İngilizce biliyor.

Mehmet Akif Eroğlu kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun olan Mehmet Akif Eroğlu 1992 yılında Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak iş hayatına başladı. 2001 yılında “ABD bankacılık sistemi ve mevduat sigortacılığı” konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Washington D.C.’ye geçici görevle gitti.

2003 yılında TBMM nezdinde "İmar Bankası Araştırma Komisyonu"nda çalıştı. 2004-2006 döneminde ABD Chicago’da Illinois Üniversitesi’nde işletme mastırı yaptı. 2007 yılında ABD’de FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) bünyesindeki hizmet içi eğitime katılarak, Examination Management School’dan "Denetim Grup Başkanlığı" sertifikası aldı. Akabinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda "Denetim Daire Başkanlığı"na atandı.

Eylül 2009 itibariyle Finansal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Hayat ve Emeklilik Şirketinin kurucu ekibine katıldı. 2010 yılı itibarıyla şirketin Genel Müdürlüğü görevine, 2012 yılında ise Ziraat Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğüne atandı. 2015-2020 yıllarında Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2020-2022 yıllarında Motorlu Taşıt Büro Ülke Müdürlüğü görevini sürdüren Eroğlu, 7 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı olarak atandı.

Eroğlu, görev yaptığı dönemlerde TARSİM ve TSEV YK Başkanlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi, Türkiye Sigorta Birliği, DASK, Tahkim, Güvence Hesabı, Türk Loydu, Türk P&I Yönetim Kurulu üyelikleri de yapmış olup, YMM ve Bağımsız Denetim Sertifikasına sahip.