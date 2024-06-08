Sefo seslendirdi: A Milliler'e EURO 2024 için özel şarkı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yaklaşırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Türkiye'm" isimli şarkının A Milli takım için Sefo tarafından özel olarak hazırlandığını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, şarkıyı besteleyen ve tüm kayıtları Almanya'da ve Türkiye'deki stüdyolarda ücretsiz hazırlayan Sefo, "Türkiye'm" şarkısını A Millî futbol takımı adına tescil ettirerek A Millî Takım'a ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etti.

"Türkiye'm" şarkısının TFF Başkanlığı'na teslimi sırasında sanatçı Sefo, A Millî Takıma büyük bir heyecanla gönüllü olarak özel bir şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, A Millî Takıma 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de A Millî Takım için hiç bir ücret almadan özel bir şarkı yapan ve federasyon adına tescil ettiren Sefo'ya teşekkürlerini ileterek isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.

"Türkiye'm" şarkısının klibinin de yakında tüm vatandaşlara sunulacağı aktarıldı.