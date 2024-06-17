Otomotiv Sanayii Derneği, 2024’ün ilk 5 aylık verilerini açıkladı!

Türkiye pazarına son yıllarda dahil olan markalarla birlikte fiyat rekabeti artarken, özellikle Çinli markaların agresif fiyat politikalarıyla satış grafiklerini yükseltmesi hem üretimi hem de iç pazarı etkiledi.

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 606 bin 905 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 1 artarak 391 bin 932 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 629 bin 449 adedi buldu. Yılın ilk beş aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7, ağır ticari araç grubunda yüzde 12, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 75, kamyon grubunda yüzde 82, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti.

İlk 5 ayda ihracat 15,1 milyar dolara ulaştı!

Yılın ilk beş aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 417 bin 826 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 büyüme kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 2 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 7 bin 289 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk beş aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk beş aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15,1 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 13,8 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 oranında arttı.

Toplam pazar beş ayda 500 bin adede yaklaştı!

2024’ün ilk beş ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 491 bin 482 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 10 oranında artış sağladı ve 375 bin 97 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 8, ağır ticari araç pazarında yüzde 7, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 8 geriledi. 2024 yılı ocak-mayıs döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.