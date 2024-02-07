Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor? Senden Önce dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya' nın yer aldığı Senden Önce dizisi 13 Şubat Salı günü ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak.

Senden Önce dizisinin konusu nedir?

Senden Önce, entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen heyecan dolu bir hikayeyi konu alıyor. Tanıtımda, Hakan'ın (Alp Navruz) eşi Merve (Sinem Ünsal) ile yaşadığı hesaplaşma sahnesi yer alırken; Sahra ise (Nilperi Şahinkaya) Hakan'ın havaalanında tesadüfi bir şekilde karşılaştığı ve ilişki yaşadığı bir diğer kadın olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Senden Önce dizisinin oyuncu kadrosu

-Alp Navruz,

-Sinem Ünsal

-Nilperi Şahinkaya

-Altan Erkekli

-Tansel Öngel

-Uğur Uzunel

-Uğur Biçer

Kadim Yaşar

-Nalan Kuruçim

-Işıl Dayıoğlu

-Lidya Atlik

-Taha Ünal

-Berra Aydınlı

-Elif Baysal

-Ahmet Fuat Onan