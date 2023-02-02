Şentop: Erdoğan'ın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok." dedi.

Şentop, "Sonuçlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Meclis'in daha çok çalıştığını, daha verimli çalıştığını, daha etkili çalıştığını gösteriyor." diye konuştu.

Şentop, "Avrupa'da Türk, İslam ve Müslüman düşmanlığına yönelik ciddi bir eğilimin ortaya çıktığını, devletlerin de bu yaklaşımlara zemin hazırladığını görüyoruz." açıklaması yaptı.

Şentop, "2022 yılında barış ödülü verilecekse barış ödülünü hak eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Şentop, Erdoğan'ın 2022 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için 11 ülkeden başvuru yapıldığını söyledi