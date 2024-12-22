Şeref Oğuz, sebebini açıklayarak asgari ücrette rakam verdi!

EKONOMİ Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz, Asgari Ücret Komisyonu'nun salı ya da çarşamba günü yapacağı 4. toplantı öncesi ekonomim.com'a açıklamalarda bulunarak, olası rakamı açıkladı. Oğuz, komisyonun kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakamı yükselteceğini düşündüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

"Asgari ücreti zannedildiği gibi Asgari Ücret Komisyonu değil Cumhurbaşkanı belirliyor. 2022 yılında da böyle oldu. Komisyon yüzde 33 olarak belirledikten sonra Cumhurbaşkanı üzerine fark koyarak yüzde 50,5 açıklamıştı. Şimdi de aynısı olacak. Öngörüm şudur; 24 bin lira civarında bir asgari ücret çıkacak komisyondan. Ancak Cumhurbaşkanı bunu 25 bin liraya tamamlayacak. Öngörümün sebebi de şu; Cumhurbaşkanı, 'Ben asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğim' dedi. Yıl sonundaki enflasyon beklentisi yüzde 47. Bunun üzerine 17 bin 2 lirayı eklediğimiz zaman 25 bin lirayı buluyor zaten."

"Koyun pazarlığı, sonunda gidip etiketlere yapışıyor"

Asgari ücretin belirlenmesini, 'koyun pazarlığına' benzeten Şeref Uğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorun asgari ücretlinin cebine neyin gireceğini sorgularken, asgari ücretlinin cebinden bunu alacak enflasyonu sorgulamıyoruz. Koyun pazarlığı gibi yaptığımız her işin sonunda, yaptığımız pazarlık gidip etiketlere yapışıyor. Biz asgari ücretlinin gelirini enflasyonla telafi etmek yerine, enflasyonu telef etmek zorundayız. Yani asgari ücretle uğraşırken asıl sebepleri görmüyoruz. Türkiye bir an önce asgari ücret tartışmalarından kurtulmalıdır."

Asgari ücret bu hafta belirlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

Gözler işverenin teklifinde

TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.

TÜRK-İŞ asgari ücret talebi 29.583 TL

Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

Olası zam senaryoları

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.