Seren Serengil'den şok iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün korumasının aracını kendisinin üzerine sürdüğünü öne sürerek, "Beni öldürmeye çalıştı" iddiasında bulundu. Serengil, site yönetiminin güvenliğinden edindiği bilgiye göre korumanın polis olduğunu ileri sürdü.

Serengil olayın ardından evinin önünde yaptığı yayında şunları söyledi:

"Şu anda evimin kapısındayım, eve girerken Cübbeli Ahmet'in arabası beni ezmeye kalktı. Daha önceden de yapıyorlardı ama önemsemedim. Şu anda polisler burada. Köpeklerimle arabadan indim eve giriyordum. Hızla bir araba geldi, beni gördü, çünkü biliyor benim burada oturduğumu, komşuyuz.

Cübbeli'nin korumalarının polis olduğunu söylediler

Hızla bir araba geldi bana vurmaya kalktı. 'Dur' dedim, kendimi atmasaydım bana vuracaklardı. E Kapısı Güvenlik, bu araba 'Cübbeli'nin arabası, korumaları' dediler. Cübbeli'nin korumalarının polis olduğunu söylediler. Bu adamlar buradan ellerini kollarını sallayarak gidecek.

Cübbeli'nin koruması beni öldürmeye çalıştı

Cübbeli'nin koruması beni öldürmeye çalıştı. Hayatım tehlikede. Daha önceden de hayvanlarımı zehirlediler. Bunları da istemediğimi söylediğim için bana düşman kesildiler. Polis arkadaşları da burada.

Hayatım tehlikede

E Kapısı'nın güvenliği 'Cübbeli'nin korumaları polis' dedi. Bütün kamera kayıtlarını istiyorum. Ben bu evde bir kadın olarak tek başıma yaşıyorum. Hayatım bu şekilde tehlikede. Ölsem de umrumda değil, ben bunlarla ömrüm boyunca savaş vereceğim. Böyle bir şey yapmaya kimsenin hakkı yok. Bakalım neler olacak."

Polise şikayet etti

Daha sonra karakola giden Serengil orada yaptığı açıklamada da, "Şu anda Paşabahçe Karakolu'nun önündeyim. İfademi verdim. Kamera görüntülerini istedik fakat Acarkent Sitesi'nden uzaktan bir kamera görüntüsü vermişler. Halbuki benim evin önünü gösteren kamera var" dedi.

Serengil, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana vursaydı ölmüştüm şu anda. Güvenliği aradım, arabanın kimin olduğunu sordum. Bu cemaatlerin oluşumu yasak nasıl koruması polis olabilir.

Kamera görüntülerinde açıkça görüyorum. Bu insanlarla benim husumetim var. Geçen sene benim sokak köpeklerim zehirlendi. Aynı zamanda sokak köpeklerim zehirlenirken kendi evimde baktığım cins köpeğim de zehirlendi.

Karısı devamlı benim evimin önünden geçip 'Bu hayvanlar burayı pisletiyor, bunları istemiyoruz, iğreniyoruz' gibi sataşmaları oluyordu. Benimle muhatap olmasın diye kaç kere güvenliği uyardım.

Benim evimin önü çıkmaz sokak, o arabanın bir yere varmak için o kadar hızlı gitmesi mümkün değil. Elimi kaldırıyorum durdurmak için, asla durmuyor, üzerime araba sürüyor.

Tarikatların 'Hayvanlar haramdır, hepsi öldürülsün' gibi söylemleri oldu. Sizin esas oluşumunuz yasak, ilk önce sizin için bir şeyler yapılmalı dediğim için bana düşmanlar."