Seyhan Nehri'nde kirlilik! Yosunlar insan boyunu geçti, koku gelenleri kaçırdı

Adana'nın simgelerinden Seyhan Nehri'nde, Yavuzlar Köprüsü ve Yüksek Hızlı Tren hattı inşası nedeniyle bir süre önce su akışı durduruldu.

Portakal Çiçeği Karnavalı sırasında nehre su verildi ancak karnaval sonrası akıntının durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu.

2 metrenin üzerindeki yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. Ayrıca Seyhan Nehri'nde, bazı kuşların yosun yığınları üstüne yuva yaptığı görüldü.

Temizlik çağrısı yapıldı

9 günlük bayram tatili nedeniyle Seyhan Nehri çevresini gezmeye gelen vatandaşlar yosun nedeniyle yeşile bürünen nehirde kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirterek, temizlik yapılması noktasında çağrıda bulundu.

“İnsanoğlu her yerde kendisini belli ediyor”

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Cevat Rüyan isimli vatandaş, “Manzara güzel fakat su yok. Su olsaydı daha iyi olurdu. Seyhan Nehri'nin temiz olmasını isterdik. İnsanoğlu her yerde kendisini belli ediyor. Su olduğu zaman bu görüntüler belli olmuyor ama temizlik yapılırsa daha iyi olur. Her türlü buraya temizlik şart” dedi.



Tarihi Taşköprü üzerinden geçerken kötü koku nedeniyle duyduğu rahatsızlığı belirten Muhittin Kaya, “Burası son 1-2 yıldır köprü inşaatı nedeniyle böyle. Çevremize iyi temiz bakmalıyız. Karnaval ve festival olduğu zamanlarda su veriliyor ancak normal zamanda böyle yosun tutuyor buralar. Burası manevi bir yer. Bu nehir Adana'nın marka değerini artırıyor ancak bu görüntü marka değerini düşürüyor. Seyhan Nehri'nin daha temiz ve bakımlı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.