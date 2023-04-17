SGK gelen evrak dosyasına kaldırılmış ne demek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen emeklilerin başvuru işlemleri SGK müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

Bir çok EYT'li emeklilik başvurusu yaptıktan sonra dosyasına düşülen 'gelen evrak takip aşamasında' ibaresinin ne anlama geldiğini merek ediyor.

'SGK gelen evrak dosyasına kaldırılmış' ifadesi temel olarak dosyanın işleme alındığını ifade ediyor.

SGK ile olan yazışmalarında bir evrakın işleme alınmadan önce SGK gelen evrak dosyasına konulduğunu veya SGK tarafından işleme alınmadan önce bu dosyadan çıkarıldığını ifade eder.

Bazı durumlarda ise evrakın işleme alınmış ancak reddedilmiş olabileceği anlamına gelebilir. Aynı şekilde kurum tarafından incelenip sonuçlandırılması için bekleyen bir evrak olarak da kabul edilebilir.

Evrakın işleme alınıp alınmayacağına veya sonucun ne olacağına ilişkin bilgi, kurumun yazışma sürecine bağlı olarak değişebilir.