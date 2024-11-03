Sıcaklıklar 9 derece birden düşecek! Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde günün erken saatlerinde başlayacak fırtına bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hakkında uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar sabahı saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kış mevsinin etkisini hissetirecek: Sıcaklıklar düşüyor

Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar günü kuzeybatıdan başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu bölgelerde 5 ila 9 derece azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte, pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor.

Pazar günü özellikle Rize ve Artvin'in kuzeyi ile Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi, yer yer fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış, fırtına ve tarımsal faaliyetleri etkileyebilecek zirai don riski konusunda uyarıda bulunarak vatandaşların, risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve erken uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Hafta başından itibaren bazı illerde günün en düşük ve en yüksek sıcaklıklarının şu değerlere düşmesi bekleniyor: