Sağlığa olumsuz etkileri var! 10 binden fazla ürün tek tek toplanıyor

International Delight, "Zero Sugar Peppermint Mocha" adlı kahve kremasının 10.000'den fazla şişesini geri çağırdı. Bu şişelerde sıfır şeker etiketi bulunmasına rağmen şeker içeriyor.

Sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir

Sözcü'nün haberine göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geri çağırmanın 12 Ekim'de Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, New Mexico, Nebraska, Oklahoma, Tennessee, Texas ve Wisconsin'de geçerli olduğunu duyurdu. Geri çağırma, yalnızca 25 Şubat 2025 tarihine kadar olan 32 onsluk şişeleri etkiliyor. FDA, bu durumu Sınıf II geri çağırma olarak sınıflandırırken bu durum, ürünün sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği anlamına geliyor.

Etkilenen ürünleri satın alan tüketiciler, şişeleri aldıkları mağazalara iade ederek geri ödeme alabilirken özellikle sağlık nedenleriyle şeker alımını izleyenlere, bu ürünü kullanmamaları öneriliyor.