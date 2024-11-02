  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sağlığa olumsuz etkileri var! 10 binden fazla ürün tek tek toplanıyor
Takip Et

Sağlığa olumsuz etkileri var! 10 binden fazla ürün tek tek toplanıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), etiketinde "sıfır şeker" yazmasına rağmen şeker içeren 10.000'den fazla International Delight "Zero Sugar Peppermint Mocha" kahve kremasının geri çağrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sağlığa olumsuz etkileri var! 10 binden fazla ürün tek tek toplanıyor
Takip Et

International Delight, "Zero Sugar Peppermint Mocha" adlı kahve kremasının 10.000'den fazla şişesini geri çağırdı. Bu şişelerde sıfır şeker etiketi bulunmasına rağmen şeker içeriyor. 

 

Sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir

Sözcü'nün haberine göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geri çağırmanın 12 Ekim'de Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, New Mexico, Nebraska, Oklahoma, Tennessee, Texas ve Wisconsin'de geçerli olduğunu duyurdu. Geri çağırma, yalnızca 25 Şubat 2025 tarihine kadar olan 32 onsluk şişeleri etkiliyor. FDA, bu durumu Sınıf II geri çağırma olarak sınıflandırırken bu durum, ürünün sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği anlamına geliyor.

Etkilenen ürünleri satın alan tüketiciler, şişeleri aldıkları mağazalara iade ederek geri ödeme alabilirken özellikle sağlık nedenleriyle şeker alımını izleyenlere, bu ürünü kullanmamaları öneriliyor. 

Türk şirketlerine Afrika'da 7,7 milyar dolarlık proje fırsatıTürk şirketlerine Afrika'da 7,7 milyar dolarlık proje fırsatıEkonomi

 

Özgür Özel: Elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmemekte kararlıyızÖzgür Özel: Elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmemekte kararlıyızGündem

 

Ekonomi
Türkiye'den çekilmişti! Fast food devi 2 ayda 140 şube kapatacak
Türkiye'den çekilmişti! Fast food devi 2 ayda 140 şube kapatacak
Türk şirketlerine Afrika'da 7,7 milyar dolarlık proje fırsatı
Türk şirketlerine Afrika'da 7,7 milyar dolarlık proje fırsatı
Antalya'da ekim ayında domates miktarı geçen aya oranla yükseldi
Antalya'da ekim ayında domates miktarı geçen aya oranla yükseldi
TÜİK: Samsun, tarla bitkileri üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında!
TÜİK: Samsun, tarla bitkileri üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında!
Nurdağı ve İslahiye'de 200 çiftçiye çilek üretimi için destek verildi
Nurdağı ve İslahiye'de 200 çiftçiye çilek üretimi için destek verildi
Tüketim malı ithalatı yıllık bazda yeni zirvesini gördü
Tüketim malı ithalatı yıllık bazda yeni zirvesini gördü