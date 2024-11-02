Özgür Özel: Elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmemekte kararlıyız

Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması üzerine, CHP'nin Antalya'da yapmayı planladığı "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" İstanbul'da gerçekleştirdi.

Avcılar'daki bir otelde yapılan toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Esenyurt halkının seçmen iradesine yapılan darbeyi püskürtene kadar, İstanbul'un, Türkiye'nin seçmen iradesine uzatılmaya niyetlenilen o eli boş döndürene kadar hep birlikte elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmeme noktasında kararlıyız." dedi.

"Erdoğan'ın gösterdiği aday onun yarısı kadar oy aldı"

Ülke olarak hukuk devleti ilkelerinin ayaklar altına alındığı bir dönemden geçildiğini savunan Özel, "Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı bundan 7-8 ay önce devlete başvurdu ve dedi ki 'Esenyurt'ta partimden aday olmak istiyorum.' Esenyurtlular yaklaşan seçimlerden dolayı yerleşik kamu düzeni içerisinde devlete sordular: 'Bu kente belediye başkanı seçmek istiyorum, hangi adaylar uygundur? İçinde, geçmişinde kirlilik, suçlar ve seçmeme engel sorunlar olan varsa karşıma çıkarma.' Devlet, Ahmet Özer'e temiz kağıdı verdi, 'Belediye başkanı olabilecek durumdasın.' dedi. Esenyurtlulara dedi ki 'Bu adaylardan birini seçebilirsin. Pusulayı basıyorum, önüne koyuyorum. Bunların terörist olmadıklarına ben kefilim.' dedi, pusulayı bastı yolladı. Esenyurtlular da Ahmet Özer'i seçti. Erdoğan'ın gösterdiği aday onun yarısı kadar oy aldı." dedi.

"Biz onların mücadele ettikleri, belini kırmaya, boynunu bükmeye çalıştıklarıyız"

Esenyurt'un nüfusunun 1 milyon yapılması sırasında umutları çalınmışların ilçesinin oluşturulduğunu belirten Özel, "İstanbul'un bir 40'ıncı ilçesi var. O ilçede oturanların tapusu yok, evi yok, başvurduğunda muhatap bulabildiği devlet yok. Esenyurt'ta 30 bin tane de konut mağduru var. Bu Esenyurt'u alamadılar, alamayacaklar. İstanbul'u bir daha alamadılar ve alamayacaklar. Bu yüzden 31 Mart'ta millete gittik, dedik ki 'Sen karar ver.' Milletin kararına karşı bir faaliyettir bu. Ahmet Özer semboldür, simgedir, kurbandır. Esas mesele, milletin yapamadığını, kayyum eliyle milletten almadığı yetkiyi İçişleri Bakanlığının, OHAL'de kendisine tanınmış haksız, hukuksuz, anayasaya aykırı yetkisiyle kullanarak istikamet dayatılan ne Ahmet Özer'dir, ne Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz onların mücadele ettikleri, belini kırmaya, boynunu bükmeye çalıştıklarıyız. Bir santim eğilmiyoruz. Bir adım geriye gitmiyoruz. İstikamet vermeye çalıştıkları 1 milyon Esenyurtlu, 16 milyon İstanbulludur." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından toplantıda basına kapalı oturuma geçildi.