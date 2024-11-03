Kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı.

Mehmet Balıkçılar, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

Osman Doğramacı, Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

İhsan Yiğit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı.

Polis Akademisi'ne Prof. Dr. Murat Balcı atandı

Polis Akademisi Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Murat Balcı atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Selim Terzi atandı.

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığında Göç İdaresi Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alındı

İçişleri Bakanlığında;

- Teftiş Kurulu Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç,

- Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş,

- Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel,

- Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne Fatih Ayna,

- Göç İdaresi Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Gamze Gül Çakır Kılıç,

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Begüm Alaçam Uyav atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan pozisyonlara;

- Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Şemsettin Durmuş,

- Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcılığına Hatice Özdemir,

- Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Bal,

- Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Oğuzhan Özkan,

- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Paça,

- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Baran,

- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şamil Demircan,

- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Akbaş,

- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Umut Erkin Taş,

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şimşek,

- Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Yıldırım,

- İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Özer Dumanlı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine Ahmet Er ve Levent Yazıcı atandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde;

- XXV. Bölge Müdürü Murat Lütfü Güldoğan görevden alındı,

- Genel Müdür Yardımcılığına Göktuğ İlter,

- Genel Müdür Yardımcılığına Dinçer Aydoğan,

- Genel Müdür Yardımcılığına XXII. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan,

- II. Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Koray Bilgi,

- XXII. Bölge Müdürlüğüne Fatih Kişi,

- XXVI. Bölge Müdürlüğüne Sinan Yıldız atandı.

Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları

Üzeyir Aziz Özeren - Ankara Pursaklar Kaymakamı

Yüksel Çelik - İstanbul Ümraniye Kaymakamı

Osman Aslan Canbaba - Bursa Gemlik Kaymakamı

Murat Kütük - Bursa Gürsu Kaymakamı

Bahadır Güneş - Antalya Kumluca Kaymakamı

Abdullah Atakan Atasoy - İstanbul Beyoğlu Kaymakamı

Mustafa Can - Manisa Akhisar Kaymakamı

Nafiz Yavuz - İstanbul Sancaktepe Kaymakamı

Turgay Gülenç - Mersin Mezitli Kaymakamı

Recai Karal - İstanbul Bakırköy Kaymakamı

Abdüssamed Kılıç - Bilecik Osmaneli Kaymakamı

Hüseyin Şamil Sözen - Tunceli Ovacık Kaymakamı

Mehmet Fatih Kestioğlu - Ardahan Posof Kaymakamı

Sezai Demirci - Hakkari Derecik Kaymakamı

Yüksel Ünal - Amasya Vali Yardımcısı

Esengül Korkmaz Çiçekli - Karaman Vali Yardımcısı

Alp Eren Yılmaz - Burdur Vali Yardımcısı

Can Aksoy - İstanbul Vali Yardımcısı

Tekin Erdemir - Tokat Vali Yardımcısı

İhsan Ayrancı - Afyonkarahisar Vali Yardımcısı

İsmail Erdoğan - Artvin Vali Yardımcısı

Ömer Faruk Ateş - Elazığ Vali Yardımcısı

Cemil Aksak - Yalova Vali Yardımcısı

Mehmet Gödekmerdan - İzmir Vali Yardımcısı

Halil Serdar Cevheroğlu - Muğla Vali Yardımcısı

Ramazan Yıldırım - Nevşehir Vali Yardımcısı

Hakan Ezgi - Karaman Vali Yardımcısı

Fatih Baysal - Zonguldak Vali Yardımcısı

Salih Altun - Bursa Vali Yardımcısı

Kürşat Güleryüz - Bursa Vali Yardımcısı

Hulusi Doğan - Bursa-Yenişehir Kaymakamı

Hasan Göç - Balıkesir-Erdek Kaymakamı

Özlem Bozkurt Gevrek - Ankara-Etimesgut Kaymakamı

Sultan Doğru - Aydın-Germencik Kaymakamı

Muhammet Önder - Hatay-İskenderun Kaymakamı

Deniz Pişkin - Düzce-Akçakoca Kaymakamı

Arif Karaman - Bursa-İznik Kaymakamı

Cüneyt Caner - Kayseri-Yeşilhisar Kaymakamı

Ali Ekber Ateş - Aydın-Sultanhisar Kaymakamı

Ekrem Ender Ergün - Şırnak-Uludere Kaymakamı

Emine Dilce - Şırnak Vali Yardımcısı

Metin Eyyüpkoca - Burdur-Ağlasun Kaymakamı

Ramazan Teke - Tokat-Pazar Kaymakamı

Ali Argama - Muğla-Kavaklıdere Kaymakamı

Ömer Karadağ - Tokat-Artova Kaymakamı

Anıl Kartal - Aydın-Yenipazar Kaymakamı

Deniz Yıldırım - Giresun-Doğankent Kaymakamı

Emrah Özbek - Çankırı-Kızılırmak Kaymakamı

Ali Can Yıldız - Konya-Ahırlı Kaymakamı

Nazmi Yücel - Afyonkarahisar-Çobanlar Kaymakamı

Selçuk Baş - Trabzon-Hayrat Kaymakamı

İsa Bertan - Konya-Akören Kaymakamı

Oğuzhan Aksoy - Edirne-Havsa Kaymakamı

Muhammed Ebrar Evsen - Konya-Hüyük Kaymakamı

Faruk Atar - Balıkesir-İvrindi Kaymakamı

Asım Özdemir - Isparta-Şarkikaraağaç Kaymakamı

Şeyma Nur Kaygusuz - Çankırı-Kurşunlu Kaymakamı

Feyza Nur Kılıç - Bilecik-Gölpazarı Kaymakamı

Hilal Kızılkaya - İzmir-Karaburun Kaymakamı

Kerem Yüce - Çorum-Bayat Kaymakamı

Mete ÖzTürk - Yozgat-Saraykent Kaymakamı

Oğuzhan Öztürk - Rize-Derepazarı Kaymakamı

Sancar Bahtan Kurdu - Mersin-Aydıncık Kaymakamı

Furkan Öztürk - Eskişehir-Mihalıççık Kaymakamı

Mustafa Şeker - Bolu-Seben Kaymakamı

Veli Avcı - Mersin-Çamlıyayla Kaymakamı

İbrahim Cem Deveci - Antalya-İbradı Kaymakamı

Feyza Yılmaz - Adana-Feke Kaymakamı

Abdullah Emre Özepe - Aydın-Buharkent Kaymakamı

İsmail Şanal - Eskişehir-Beylikova Kaymakamı

Volkan Oral - Ordu-Çaybaşı Kaymakamı

Ali Erdoğan - Kırşehir-Akpınar Kaymakamı

Turgay Kalkancı - Kayseri-Sarıoğlan Kaymakamı

Melih Bulgür - Konya-Emirgazi Kaymakamı

Mehmet Ersöz - Gaziantep-Oğuzeli Kaymakamı

Serhat Bağcı - Kütahya-Domaniç Kaymakamı

İlhan Kayaş - Denizli-Babadağ Kaymakamı

Mehmet Sezvan Gökbunar - Ordu-Çatalpınar Kaymakamı

Emre Kazanasmaz - Ordu-Gürgentepe Kaymakamı

Mehmet Bircan - Düzce-Gölyaka Kaymakamı

Yunus Emre Polat - Aydın-Bozdoğan Kaymakamı

Ahmet Faruk Beyazıt - Samsun-Salıpazarı Kaymakamı

Yaşar Şimşek - Bartın Kuruçaşile Kaymakamı

Murat Ak - Kütahya Çavdarhisar Kaymakamı

Esra Demirtaş - Ordu Ulubey Kaymakamı

İbrahim Yazıcı - Kastamonu Seydiler Kaymakamı

Taha Genç - Samsun Kavak Kaymakamı

Ömer Levent Türk - Burdur Çeltikçi Kaymakamı

Yunus Polat - Trabzon Düzköy Kaymakamı

Gökhan Arslan - Burdur Karamanlı Kaymakamı

Hasan Çimer - Konya Bozkır Kaymakamı

İslam Timur - Eskişehir Alpu Kaymakamı

Soner Erol - Ankara Çamlıdere Kaymakamı

Bilal Çelik - Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı

Mehmet Emre Yıldız - Samsun Ayvacık Kaymakamı

Zahid Bahadır Semiz - Trabzon Çarşıbaşı Kaymakamı

Büşra Güneş - Amasya Gümüşhacıköy Kaymakamı

Seda Gür - Isparta Senirkent Kaymakamı

Yunus Emre Yıldız - Kırklareli Pehlivanköy Kaymakamı

Hatice Ruveyda Kahraman Şıktaş - Zonguldak Gökçebey Kaymakamı

Enes Özkan - Denizli Bozkurt Kaymakamı

İbrahim Şahin - Kastamonu Çatalzeytin Kaymakamı

Abdulkadir Zengin - Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı

Burak Gürbüz - Denizli Kale Kaymakamı

Ferdi Akgün - Denizli Bekilli Kaymakamı

Elif Yazıcıoğlu Kazansmaz - Ordu Gülyalı Kaymakamı

Erkan Şahin - Kastamonu İhsangazi Kaymakamı

Oğuzhan Akman - Çorum Kargı Kaymakamı

Esra Artürk - Nevşehir Derinkuyu Kaymakamı

Tarık Safa Kahveci - Manisa Selendi Kaymakamı

Metin Korkmaz - Aksaray Ağaçören Kaymakamı



Kerem Tunçer - Ordu Korgan Kaymakamı

Bilal Göksun - Aksaray Sultanhanı Kaymakamı

Ferhat Gür - Çankırı Korgun Kaymakamı

Yakup Hacıismailoğlu - Kastamonu Azdavay Kaymakamı

İbrahim Zahid Ahat - Konya Doğanhisar Kaymakamı

Hatice Gamze Kuran - Denizli Çal Kaymakamı

Mustafa Turan - Burdur Yeşilova Kaymakamı

Emrah Aslan - Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı

Abdulhamit Bayram - Kırşehir Boztepe Kaymakamı

Hacı Demirci - Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı

Tugay Cingirt - Kırıkkale Delice Kaymakamı

Enes Burak Koca - Sivas Gemerek Kaymakamı

Murat Karahan - İzmir Kiraz Kaymakamı

Abdulhamit Bağış - Niğde Altunhisar Kaymakamı

Salih Kartal - Amasya Taşova Kaymakamı

Merve Ayşe Büyükküçkar - Sivas Kangal Kaymakamı

Gizem Bayguş - Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı

Yunus Emre Sakızcı - Bursa Büyükorhan Kaymakamı

Bahadır Yılmaz - Edirne Lalapaşa Kaymakamı

Tugay Cantürk - Bolu Dörtdivan Kaymakamı

Fatma Gül Nayman - Çorum Mecitözü Kaymakamı

Mücahit Aydoğdu - Kırıkkale Sulakyurt Kaymakamı

Ömer Bulut - Karabük Eflani Kaymakamı

Alper Açıkgöz - Kütahya Pazarlar Kaymakamı

Alperen Çelepci - Nevşehir Acıgöl Kaymakamı

Salih Ağar - Kayseri Pınarbaşı Kaymakamı

Mehmet Arsoy - Isparta Gelendost Kaymakamı