Kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararları yayımlandı. 17 vali yardımcısı, 121 kaymakam ataması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim Bakanlıklarında da çeşitli atama ve görevden almalar yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı.
Mehmet Balıkçılar, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.
Osman Doğramacı, Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.
İhsan Yiğit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı.
Polis Akademisi'ne Prof. Dr. Murat Balcı atandı
Polis Akademisi Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Murat Balcı atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Selim Terzi atandı.
İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığında Göç İdaresi Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alındı
İçişleri Bakanlığında;
- Teftiş Kurulu Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç,
- Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş,
- Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel,
- Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne Fatih Ayna,
- Göç İdaresi Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Gamze Gül Çakır Kılıç,
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Begüm Alaçam Uyav atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan pozisyonlara;
- Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Şemsettin Durmuş,
- Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcılığına Hatice Özdemir,
- Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Bal,
- Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Oğuzhan Özkan,
- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Paça,
- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Baran,
- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şamil Demircan,
- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Akbaş,
- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Umut Erkin Taş,
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şimşek,
- Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Yıldırım,
- İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Özer Dumanlı atandı.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine Ahmet Er ve Levent Yazıcı atandı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde;
- XXV. Bölge Müdürü Murat Lütfü Güldoğan görevden alındı,
- Genel Müdür Yardımcılığına Göktuğ İlter,
- Genel Müdür Yardımcılığına Dinçer Aydoğan,
- Genel Müdür Yardımcılığına XXII. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan,
- II. Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Koray Bilgi,
- XXII. Bölge Müdürlüğüne Fatih Kişi,
- XXVI. Bölge Müdürlüğüne Sinan Yıldız atandı.
Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
Üzeyir Aziz Özeren - Ankara Pursaklar Kaymakamı
Yüksel Çelik - İstanbul Ümraniye Kaymakamı
Osman Aslan Canbaba - Bursa Gemlik Kaymakamı
Murat Kütük - Bursa Gürsu Kaymakamı
Bahadır Güneş - Antalya Kumluca Kaymakamı
Abdullah Atakan Atasoy - İstanbul Beyoğlu Kaymakamı
Mustafa Can - Manisa Akhisar Kaymakamı
Nafiz Yavuz - İstanbul Sancaktepe Kaymakamı
Turgay Gülenç - Mersin Mezitli Kaymakamı
Recai Karal - İstanbul Bakırköy Kaymakamı
Abdüssamed Kılıç - Bilecik Osmaneli Kaymakamı
Hüseyin Şamil Sözen - Tunceli Ovacık Kaymakamı
Mehmet Fatih Kestioğlu - Ardahan Posof Kaymakamı
Sezai Demirci - Hakkari Derecik Kaymakamı
Yüksel Ünal - Amasya Vali Yardımcısı
Esengül Korkmaz Çiçekli - Karaman Vali Yardımcısı
Alp Eren Yılmaz - Burdur Vali Yardımcısı
Can Aksoy - İstanbul Vali Yardımcısı
Tekin Erdemir - Tokat Vali Yardımcısı
İhsan Ayrancı - Afyonkarahisar Vali Yardımcısı
İsmail Erdoğan - Artvin Vali Yardımcısı
Ömer Faruk Ateş - Elazığ Vali Yardımcısı
Cemil Aksak - Yalova Vali Yardımcısı
Mehmet Gödekmerdan - İzmir Vali Yardımcısı
Halil Serdar Cevheroğlu - Muğla Vali Yardımcısı
Ramazan Yıldırım - Nevşehir Vali Yardımcısı
Hakan Ezgi - Karaman Vali Yardımcısı
Fatih Baysal - Zonguldak Vali Yardımcısı
Salih Altun - Bursa Vali Yardımcısı
Kürşat Güleryüz - Bursa Vali Yardımcısı
Hulusi Doğan - Bursa-Yenişehir Kaymakamı
Hasan Göç - Balıkesir-Erdek Kaymakamı
Özlem Bozkurt Gevrek - Ankara-Etimesgut Kaymakamı
Sultan Doğru - Aydın-Germencik Kaymakamı
Muhammet Önder - Hatay-İskenderun Kaymakamı
Deniz Pişkin - Düzce-Akçakoca Kaymakamı
Arif Karaman - Bursa-İznik Kaymakamı
Cüneyt Caner - Kayseri-Yeşilhisar Kaymakamı
Ali Ekber Ateş - Aydın-Sultanhisar Kaymakamı
Ekrem Ender Ergün - Şırnak-Uludere Kaymakamı
Emine Dilce - Şırnak Vali Yardımcısı
Metin Eyyüpkoca - Burdur-Ağlasun Kaymakamı
Ramazan Teke - Tokat-Pazar Kaymakamı
Ali Argama - Muğla-Kavaklıdere Kaymakamı
Ömer Karadağ - Tokat-Artova Kaymakamı
Anıl Kartal - Aydın-Yenipazar Kaymakamı
Deniz Yıldırım - Giresun-Doğankent Kaymakamı
Emrah Özbek - Çankırı-Kızılırmak Kaymakamı
Ali Can Yıldız - Konya-Ahırlı Kaymakamı
Nazmi Yücel - Afyonkarahisar-Çobanlar Kaymakamı
Selçuk Baş - Trabzon-Hayrat Kaymakamı
İsa Bertan - Konya-Akören Kaymakamı
Oğuzhan Aksoy - Edirne-Havsa Kaymakamı
Muhammed Ebrar Evsen - Konya-Hüyük Kaymakamı
Faruk Atar - Balıkesir-İvrindi Kaymakamı
Asım Özdemir - Isparta-Şarkikaraağaç Kaymakamı
Şeyma Nur Kaygusuz - Çankırı-Kurşunlu Kaymakamı
Feyza Nur Kılıç - Bilecik-Gölpazarı Kaymakamı
Hilal Kızılkaya - İzmir-Karaburun Kaymakamı
Kerem Yüce - Çorum-Bayat Kaymakamı
Mete ÖzTürk - Yozgat-Saraykent Kaymakamı
Oğuzhan Öztürk - Rize-Derepazarı Kaymakamı
Sancar Bahtan Kurdu - Mersin-Aydıncık Kaymakamı
Furkan Öztürk - Eskişehir-Mihalıççık Kaymakamı
Mustafa Şeker - Bolu-Seben Kaymakamı
Veli Avcı - Mersin-Çamlıyayla Kaymakamı
İbrahim Cem Deveci - Antalya-İbradı Kaymakamı
Feyza Yılmaz - Adana-Feke Kaymakamı
Abdullah Emre Özepe - Aydın-Buharkent Kaymakamı
İsmail Şanal - Eskişehir-Beylikova Kaymakamı
Volkan Oral - Ordu-Çaybaşı Kaymakamı
Ali Erdoğan - Kırşehir-Akpınar Kaymakamı
Turgay Kalkancı - Kayseri-Sarıoğlan Kaymakamı
Melih Bulgür - Konya-Emirgazi Kaymakamı
Mehmet Ersöz - Gaziantep-Oğuzeli Kaymakamı
Serhat Bağcı - Kütahya-Domaniç Kaymakamı
İlhan Kayaş - Denizli-Babadağ Kaymakamı
Mehmet Sezvan Gökbunar - Ordu-Çatalpınar Kaymakamı
Emre Kazanasmaz - Ordu-Gürgentepe Kaymakamı
Mehmet Bircan - Düzce-Gölyaka Kaymakamı
Yunus Emre Polat - Aydın-Bozdoğan Kaymakamı
Ahmet Faruk Beyazıt - Samsun-Salıpazarı Kaymakamı
Yaşar Şimşek - Bartın Kuruçaşile Kaymakamı
Murat Ak - Kütahya Çavdarhisar Kaymakamı
Esra Demirtaş - Ordu Ulubey Kaymakamı
İbrahim Yazıcı - Kastamonu Seydiler Kaymakamı
Taha Genç - Samsun Kavak Kaymakamı
Ömer Levent Türk - Burdur Çeltikçi Kaymakamı
Yunus Polat - Trabzon Düzköy Kaymakamı
Gökhan Arslan - Burdur Karamanlı Kaymakamı
Hasan Çimer - Konya Bozkır Kaymakamı
İslam Timur - Eskişehir Alpu Kaymakamı
Soner Erol - Ankara Çamlıdere Kaymakamı
Bilal Çelik - Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı
Mehmet Emre Yıldız - Samsun Ayvacık Kaymakamı
Zahid Bahadır Semiz - Trabzon Çarşıbaşı Kaymakamı
Büşra Güneş - Amasya Gümüşhacıköy Kaymakamı
Seda Gür - Isparta Senirkent Kaymakamı
Yunus Emre Yıldız - Kırklareli Pehlivanköy Kaymakamı
Hatice Ruveyda Kahraman Şıktaş - Zonguldak Gökçebey Kaymakamı
Enes Özkan - Denizli Bozkurt Kaymakamı
İbrahim Şahin - Kastamonu Çatalzeytin Kaymakamı
Abdulkadir Zengin - Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı
Burak Gürbüz - Denizli Kale Kaymakamı
Ferdi Akgün - Denizli Bekilli Kaymakamı
Elif Yazıcıoğlu Kazansmaz - Ordu Gülyalı Kaymakamı
Erkan Şahin - Kastamonu İhsangazi Kaymakamı
Oğuzhan Akman - Çorum Kargı Kaymakamı
Esra Artürk - Nevşehir Derinkuyu Kaymakamı
Tarık Safa Kahveci - Manisa Selendi Kaymakamı
Metin Korkmaz - Aksaray Ağaçören Kaymakamı
Kerem Tunçer - Ordu Korgan Kaymakamı
Bilal Göksun - Aksaray Sultanhanı Kaymakamı
Ferhat Gür - Çankırı Korgun Kaymakamı
Yakup Hacıismailoğlu - Kastamonu Azdavay Kaymakamı
İbrahim Zahid Ahat - Konya Doğanhisar Kaymakamı
Hatice Gamze Kuran - Denizli Çal Kaymakamı
Mustafa Turan - Burdur Yeşilova Kaymakamı
Emrah Aslan - Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı
Abdulhamit Bayram - Kırşehir Boztepe Kaymakamı
Hacı Demirci - Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı
Tugay Cingirt - Kırıkkale Delice Kaymakamı
Enes Burak Koca - Sivas Gemerek Kaymakamı
Murat Karahan - İzmir Kiraz Kaymakamı
Abdulhamit Bağış - Niğde Altunhisar Kaymakamı
Salih Kartal - Amasya Taşova Kaymakamı
Merve Ayşe Büyükküçkar - Sivas Kangal Kaymakamı
Gizem Bayguş - Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı
Yunus Emre Sakızcı - Bursa Büyükorhan Kaymakamı
Bahadır Yılmaz - Edirne Lalapaşa Kaymakamı
Tugay Cantürk - Bolu Dörtdivan Kaymakamı
Fatma Gül Nayman - Çorum Mecitözü Kaymakamı
Mücahit Aydoğdu - Kırıkkale Sulakyurt Kaymakamı
Ömer Bulut - Karabük Eflani Kaymakamı
Alper Açıkgöz - Kütahya Pazarlar Kaymakamı
Alperen Çelepci - Nevşehir Acıgöl Kaymakamı
Salih Ağar - Kayseri Pınarbaşı Kaymakamı
Mehmet Arsoy - Isparta Gelendost Kaymakamı