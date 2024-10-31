Tiktok ve Instagram ile kritik toplantı! Şiddet ve istismar içerikleri için Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tiktok ve Instagram’ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.

Bakanlık harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, son dönemde sosyal paylaşım sitelerinde kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerin artmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda Bakan Göktaş, Tiktok ve Instagram’ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye temsilcileri ile bir araya gelecek.

Şiddet ve istismar içerikleri ele alınacak

İstanbul’da cuma günü yapılması planlanan toplantıda Bakan Göktaş’ın kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerden duyulan rahatsızlığı ifade edeceği, bu alanda atılması gereken adımlar ve hassasiyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Toplantıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da temsilcilerin katılacağı öğrenildi.