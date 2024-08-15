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'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu silahlı saldırıya uğradı

Dizi oyuncusu Tümer Adakaner, Adana'da sahibi olduğu paça salonunda silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu silahlı saldırıya uğradı
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"Sıfır Bir" dizisinde oynayan Tümer Adakaner, sahibi olduğu paça salonuna giren silahlı saldırgan tarafından sırtından vuruldu.

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre dizi oyuncusu Tümer Adakaner'in sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner'e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel bir araçla kaldırılan Adakaner'in ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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