Uzmanı hesapladı: Sigaradaki fiyat artışının ne kadarı vergiye gidiyor?

Dün Winston sigara grubuna gelen zam 8 TL zam halk kadar uzmanlar arasında da konuşuluyor. Gelen zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 liraya yükseldi. Olayın üzerine resmi X hesabı üzerinden gelen zammın ne kadarının vergi olduğuna dair hesap yapan vergi uzmanı Ozan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

Her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu vergi!

"Üretici firmaların sigara satışlarına yaptıkları veya yapacakları her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu vergileme rejiminden kaynaklı olarak vergiye dönüşmektedir. Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır."