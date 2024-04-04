Uzmanı hesapladı: Sigaradaki fiyat artışının ne kadarı vergiye gidiyor?
Dün bir sigara grubuna zam gelmesi üzerine resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır" diyen vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigaradaki fiyat artışının vergi hesabını yaptı. Peki sigaraya gelen zamların ne kadarı vergi? İşte ayrıntılar....
Dün Winston sigara grubuna gelen zam 8 TL zam halk kadar uzmanlar arasında da konuşuluyor. Gelen zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 liraya yükseldi. Olayın üzerine resmi X hesabı üzerinden gelen zammın ne kadarının vergi olduğuna dair hesap yapan vergi uzmanı Ozan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:
Her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu vergi!
"Üretici firmaların sigara satışlarına yaptıkları veya yapacakları her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu vergileme rejiminden kaynaklı olarak vergiye dönüşmektedir. Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır."
Üretici firmaların sigara satışlarına yaptıkları veya yapacakları her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu vergileme rejiminden kaynaklı olarak vergiye dönüşmektedir. Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır.#sigara #zam— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) April 3, 2024