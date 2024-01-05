Sigortalı işçi sayısında EYT sonrası toparlanma yavaş

Genel seçimler nedeniyle çıkarılan “emeklilikte yaşa takılanlar” yasasının ardından, ücretli olarak çalışan kişi sayısında (4-a zorunlu sigortalı) yaşanan düşüş sonrası toparlanma yavaş seyrediyor. 2022 Aralık ayı itibariyle 17,3 milyon kişi olan 4-a zorunlu sigortalı çalışan sayısı, EYT yasasının uygulanmaya başlamasıyla emekli olan kişiler nedeniyle Mayıs 2023’te 15,9 milyon kişiye kadar düşmüştü. Bu tarihten sonra başlayan artışa karşılık, Ekim ayı itibariyle 4-a zorunlu sigortalı sayısı 16 milyon 609 bin kişiye ulaşarak, 2022 Aralık ayına göre 723 bin 536 kişi azalış gösterdi.

SGK Ekim ayı istatistiklerine göre, işçi, memur ve kendi hesabına çalışanlardan oluşan zorunlu sigortalı toplam sayısı 23 milyon 239 bin 616 kişiye ulaştı. Bu sayı Aralık 2022 itibariyle 23 milyon 741 bin 403 kişiydi. Toplam sigortalı sayısında hem ekonomik gerekçeler hem de EYT düzenlemesi nedeniyle 501 bin 787 kişi azalış gerçekleşti. Ücretli çalışanlar yanında, esnaf, çiftçi, işveren gibi kendi hesabına çalışanların sayısında da ciddi düşüş oldu. 2022 sonuna göre 4-b kapsamında çalışan sayısı 161 bin 246 kişi azalarak Ekim ayı itibariyle 2 milyon 970 bin 750 kişi oldu. SGK Ekim ayı verilerine göre tüm statülerde aktif sigortalı sayısı Aralık 2022’ye göre 690 bin 547 kişi azalarak 25 milyon 653 bin 687 kişi oldu. Buna karşılık, çeşitli statülerde aylık alan pasif sigortalı kişi sayısı 1 milyon 918 bin 224 kişi arttı.

Mali göstergeler

Öte yandan Ekim ayı itibariyle SGK’nın açığı 42 milyar 608 milyon TL oldu. Bütçede, 2023’ün tamamı için açık tahmini 59,2 milyar TL düzeyindeydi. SGK’nın gelirleri 1 trilyon 719 milyar TL ile, 1,5 trilyon olarak görülen yıl sonu gelir tahminini aştı.