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Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Almanya'ya yerleşecek

Silahlı saldırıya uğrayan ve tedavisi devam eden eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, yurt dışına yerleşmeye karar verdi.

Haber Merkezi
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Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Almanya'ya yerleşecek
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Geçtiğimiz haftalarda yorumculuk yaptığı programın çıkışında silahlı  saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, Almanya'ya yerleşme kararı aldı.

Üçüncü kez ameliyat olacak

Silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan Serhat Akın iki operasyon geçirdi. Ajansspor'da yer alan habere göre; eski milli futbolcu tarak kemiğindeki parçalanma nedeniyle bir üçüncü ameliyata daha girecek. Serhat Akın rehabilitasyon sürecinin sonunda temelli olarak doğup büyüdüğü Almanya'ya dönecek.

Serhat Akın'ın ailesi, Almanya'da Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşıyor ve Akın'ın çocukları yaşadıkları yerde eğitimlerini sürdürüyor. Silahlı saldırının ardından Serhat'ın babası, oğlundan Almanya'ya dönmesini ve yaşamını orada sürdürmesi istedi. Eski Fenerbahçeli futbolcu Akın da bu yönde karar aldı.

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