Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı! 5 gün önceki sözleri gündem oldu

Alınan bilgiye göre Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe"

Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, ''Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe.'' ifadesini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Baktılar satın alamıyorlar, adam tuttular beni indirecekler"

Akın, 3-1'lik Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı yorumda eleştirileri nedeniyle tehdit edildiğini açıklamıştı. Akın "Kimseden korkum yok. Tehditle olmaz bu iş. Başkan satın alamadıklarını tehdit ediyor... Baktılar satın alamıyorlar, adam tuttular beni indirecekler..." demişti.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe, bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen eski milli futbolcu Serhat Akın’ın uğradığı silahlı saldırı sonrası açıklama yaptı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Acun Ilıcalı: Saldırıyı kınıyorum

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun ılıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Serhat Akın kimdir?

Serhat Akın, 1981 doğumlu eski futbolcu, Fenerbahçe'nin eski oyuncularındandır. Kariyerine 1999'da Türk U-17 takımında başladı ve zamanla U-21 ve A Milli Takım'da da görev aldı.

En büyük çıkışını Fenerbahçe’de yaparak burada "Kadıköy Boğası" lakabını kazandı. Avrupa kariyerinde ise Almanya'nın Anderlecht takımında oynadı.

Akın, futbolculuğun ardından televizyon programlarında ve sosyal medya platformlarında aktif olarak yer almaktadır​.