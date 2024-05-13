Sinan Ateş'in mesajları ortaya çıktı: Beni öldürmeye karar vermişler Ömer abi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile ilgili hazırlanan iddianamede pek çok ifade ve bilgi yer bulmazken, o iddianamede yer almayan başka bir delil daha ortaya çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Sinan Ateş ile yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir arasındaki yazışmaları ve Özdemir'in iddianamede yer almayan ifadesini gündeme getirdi. Buna göre, Sinan Ateş, kendisini öldürmeye çalıştıklarını Özdemir'e anlattı.

Yazının ilgili bölümleri şöyle:

"Sinan Ateş ile avukatı Ali Yücel’in birlikte kullandıkları hukuk bürosunun önünde Ülkü Ocakları’na tahsisli 06 AT 2020 plakalı siyah bir araç park etti. Büroya gelen gençlerden Ç.B., arabanın fotoğrafını çekip Ateş’e gönderdi. Ateş de yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir’e iletti. Aralarındaki yazışma şu şekilde:

Ateş: Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş. Ofiste değildik.

Özdemir: Ofise mi?

Ateş: Evet, çocuklar inince aşağı, bunlar yürümüş. 06 AT 2020. Biz almıştık ya aracı. İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum.

Özdemir: Tamam. Şimdi plakayı, aracı gönderiyorum.

Ateş’in “İsmet Bey” dediği kişi, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’ndan önce danışmanlığını yaptığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman.

İlk yazışmadan altı gün sonra... 16 Mart 2022. Ateş, Özdemir’e kendisini öldürmeye karar verdiklerinden söz ediyor.

"Mersin’de olan Bursa’da olursa... Allah korusun.”

Yazışma şöyle:

Ateş: Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı.

Özdemir: Öyle kolay mıymış?

Ateş: Sağa sola haber yolluyor, arıyorlar.

Özdemir: Vay anasını ya!

Ateş: Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getiriyor. Yeni insanlar ölsün istiyorlar.

Özdemir: Takma kafana reis, kolpacı bunlar.

Ateş: Orası öyle. Reis 18-19 yaşında çocukları gaza getiriyorlar. Cahit’e (Eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir) ekip yollamışlar. Mersin’de olan Bursa’da olursa... Allah korusun.”

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı sırasında Ateş’in genel sekreteri olan Özdemir, yazışmaları 5 Mayıs 2023’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Özdemir, ifadesinde, 06 AT 2020 plakalı araca ilişkin şunları söyledi:

“Avukat Ali Yücel’e ait olup kendisinin de kullandığı büronun önüne 06 AT 2020 plakalı aracın geldiğini, Ç.B. tarafından fark edildiğini, silahlı dört kişinin araçta bulunduğunu, şahısların Ç.B.’yi fark etmesi üzerine oradan ayrıldıklarını iletmiştir.”

Özdemir, Ateş’in “Beni öldürmeye karar vermişler Ömer abi” şeklindeki mesajını göstererek, şöyle dedi: “Kendisini öldürmeye çalıştıklarını ve planladıklarını bana açık açık bildirmiştir. Bursa’da Cahit Özdemir’e de Mersin’de Çağrı Ünel’e olduğu gibi bir ekip yollandığını, bu

tip karışıklıklar sonucunda yeni insanların ölebileceği endişesi taşıdığını bana belirtmişti.”

Ne var ki... Ömer Çağrı Özdemir’in ifadesi iddianameye konmadı!"