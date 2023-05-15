Sinan Oğan: Kırmızı çizgimiz, terörle mücadele ve sığınmacılar

Ata İttifakı adına cumhurbaşkanlığı için yarışan Sinan Oğan, ikinci turda Millet ya da Cumhur ittifakı adayını destekleyip desteklememeye karar vermek için kendi aralarında istişarede bulunacaklarını, terörle mücadele ve sığınmacıların gönderilmesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Reuters ile yaptığı söyleşisinde, ikinci tur için hangi ittifaka yakın olduğu sorusuna Oğan, "Eğer şu an ben şu ittifaka daha yakınım desem zaten hiçbir istişare, hiçbir görüşmeye, hiçbir şeye gerek kalmaz. Biz istişare yapacağız. Tabanımızla istişare yapacağız. Durumu analiz edeceğiz. Sahayı analiz edeceğiz ve bir karar vereceğiz" dedi ve ekledi: "Ancak birtakım kırmızı çizgilerimiz var. Terörle mücadele şartı, sığınmacıları gönderme şartı gibi..."

Oğan, siyasetin sahada yapılan ve sorumluluk alarak gerçekleştirilen bir iş olduğunu ifade ederek, "Anlaştığımız taktirde sorumluluk almak isteriz" dedi.

Dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 99.4'ü açılırken; Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49.4'ünü, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45'ini aldı. Oğan ise yüzde 5.2 oranında oy aldı.

Oğan ilk günden itibaren planlarına sadık kaldığını belirterek, "Dedim ki biz HDP'yi Hüdapar'ı Türk siyaset denkleminden çıkaracağız. O denkleme Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri koyacağız dedim. Ve bunu gerçekleştirdik" dedi.

Hüdapar ve HDP ile ilgili kırmızı çizgisini vurgulayan Oğan, HDP'nin ittifak içinde olmadığını ve bununla ilgili çizgiyi nasıl belirleceklerini sorusunu şöyle yanıtladı:

"Oturulup bir protokol yapılır ve o protokolle, HDP'ye hiçbir taviz verilmeyeceği yazılır... Gayet basit."

Oğan, iki ittifaktan biri ile anlaştıkları taktirde seçmenini taşıyacağına inandığını söyledi ve "Bize inanan kitle eğer bir şey yapıyorsak onu memleketimiz, milletimiz için yaptığımızı bilir ve bize güvenir" diye ekledi.

Seçmen muhalefete mesaj verdi

Seçmenin birinci turda muhalefeti "yeterli görmediğini" mesajını verdiğini belirten Oğan, anketlerin muhalefetle ilgili sonuçlarını kendisinin sahada görmediğini ve bu düşüncesini Kılıçdaroğlu ile de paylaştığını söyledi.

"Sahada ben Erdoğan'ı bir miktar önde görüyordum ama bu kadar önde görmüyordum. Kılıçdaroğlu'nu da bir miktar geride görüyordum ama bu kadar geride görmedim" diyen Oğan, kendilerinin de %11 civarında oy almasını beklediğini, beklentinin altında olmasının nedeninin Muharrem İnce'ye "saldıran güruhun" kendisini de hedef alması olduğunu söyledi.

"Muhalefet bizim çekilmemizi istedi ancak çekilseydik ilk turda Erdoğan'ın alacağını sahada göremedi, enerjilerini kazanmak yerine bize harcadılar" diyen Oğan, seçmenin kendilerini sigorta olarak gördüğünü ifade etti.