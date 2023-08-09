Sınavsız üniversite AÖF, AUZEF, ATA AÖF kayıtları ne zaman?
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans ve önlisans eğitimi alanların başvurabildiği, Sınavsız ikinci üniversite başvuruları ne zaman? Kayıtlar ne zaman başlıyor?
ÖF, AUZEF ve ATA AÖF için sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı. İkinci üniversitede lisans eğitimi alanlar, mezunlar, önlisans eğitim alanlar lisans ve önlisans programlarına başvurabiliyor.
AUZEF kayıt tarihleri 07 Ağustos - 07 Ekim 2023, ATA AÖF ön kayıtları 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında, AÖF kayıtları 21 Ağustos 2023 ile 16 Ekim 2023 arasında yapılacak.
* AÖF ikinci üniversite kayıtları 21 Ağustos 2023 Pazartesi ile 16 Ekim 2023 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak.
* İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos ile 7 Ekim tarihlerinde yapılacak.
* ATA AÖF ön kayıt işlemleri 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.