Siyasi liderler nerede oy kullanacak?
Türkiye, yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. Peki, siyasi liderlerin ve adayların ise nerede oy kullanacakları belli oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi İstanbul Saffet Çebi İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise oyunu Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Adaylar nerede oy kullanacak?
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Kağıthane İMECE Okulu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ümitköy İmam Hatip Lisesi
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok: Kocatepe İlkokulu
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay: Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu