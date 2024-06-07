Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalara bir yorum da İlber Ortaylı'dan: 'Kimse müsaade etmez'

Tasarruf tedbirleriyle ilgili bir soruya yanıt veren Ortaylı, “Hiç inanmam öyle şeylere. Türkiye’de öyle bir saltanat merakı vardır ki bürokraside, rezalettir” dedi.

Sokak köpekleri hakkında yapılan yasa tasarısı için sorulan soruyu da yanıtlayan İlber Ortaylı,

“Hayvan katline kimse müsaade etmez. Bu işi de ideolojiyle açıklamasınlar. Her kesimden insan hayvanseverdir" diye konuştu.