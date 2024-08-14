Sokak röportajları yasaklanacak mı? Bakan Tunç yanıt verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak röportajlarıyla ilgili konuştu.

AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı öncesi CNN TÜRK'e konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvikte cezai yaptırımlar var' dedi.

Sosyal medyada ya da sokak röportajlarında konuşmanın düşünce özgürlüğü açısından önemli olduğunu belirten Tunç, bu konuşmaların başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında yaptırım olduğunu söyledi.

Tunç, "Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili olarak bunun sebebi var. Katalog suçlarla ilgili görüşmeler gerçekleşti, bu sorun aşıldı ve Instagram açıldı. Bizim çocuklarımız çok önemli. Roblox'un kapatılmasıyla ilgili bazı siyasetçilerin şikayetleri oldu. Burada çocuklarımızı mı düşüneceğiz, şirketi mi düşüneceğiz. Devlet bu konuda tedbirleri alır. Sosyal medyada suç işleyecek önlemlerin de alınması gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Yasaklama diye bir şey yok"

Tunç, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Sokak röportajlarına yasaklama diye bir şey yok. Basın yoluyla hakaret de suçtur, yüz yüze yaptığınız hakaret de suçtur. Düşünce özgürlüğünün kapsamını biz geçen senelerde yaptığımız değişikliklerle genişlettik. Eleştiri açıklamalarının suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer. Bunun suç olup olmamasını değerlendirecek olan yargı makamlarıdır."

Ne olmuştu?

İzmir’de bir sokak röportajında Instgram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Dilbura Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.