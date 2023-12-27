Son dakika… 2024'te asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Mehmet KAYA-ANKARA

Asgari ücret, 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Dolar cinsinden ise 27 Aralık günü Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 578.2 dolar olarak belirlendi. Komisyon uzlaşma / işveren /işçi oylarıyla karar aldı. İşverenlere ücret desteği ise 700 TL olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ücrete yönelik yaptığı değerlendirmede, çalışanların asgari ücrete ezdirmeme politikasının devam ettiğini belirterek, “Gerek işveren, gerekse işçi tarafımız çalışan ve işveren ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, mevcut şartları rasyonel düzlemde ele alarak uygun noktada fikir birliğine vardılar” dedi.

Zorlu süreç

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024’te uygulanacak ücret için ilk toplantısını 11 Aralık günü yaptı. Önceki yıllardan farklı olarak TÜRK-İŞ Komisyona Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın başkanlığında asgari ücretli 4 işçinin katıldığı bir heyet oluşturdu. İşçi ve işveren kesimi, toplantı öncesi ve toplantı sonrasında gelir vergisi tarifelerinde ayarlama yapılması yönünde açıklamalarda bulundu. İlk toplantıda her iki taraf da gelir vergisini gündeme getirdi.

İkinci toplantı ise 18 Aralık günü gerçekleştirildi. Bu toplantıya, TÜİK’in geçim şartlarına ve kalori hesabına yönelik bir rapor sunması işçi kanadı tarafından talep edilmişti ancak bu gerçekleşmedi ve hem TÜİK, hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı raporlarında genel makroekonomik hedef ve gerçekleşmeleri anlattı.

Bu tarihten sonra yeni resmi bir tarih belirlenmemesine karşılık 27 Aralık günü için komisyonun toplanması için çalışmalar yürütüldü. Bunun öncesinde hem işçi hem de işveren kanadı ile Bakan Vedat Işıkhan ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş çeşitli temaslarda bulundu. Aynı gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bilgilendirildi. Yine aynı gün Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ’e giderek ücrete yönelik görüşmeler yaptı.

Tarih TL Dolar

01.01.2024 17.002 578.2

27.12.2023 11.402 387.9

01.07.2023 11.402 437.3

30.06.2023 8.506 326.0

01.01.2023 8.506 454.1

01.07.2022 5.500 328.5

01.01.2022 4.253 316.4

01.01.2021 2.825 383.3