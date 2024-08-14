SON DAKİKA: 23. yılında AK Parti'ye katılan yeni isimler belli oldu
Son dakika haberi... AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılında partiye katılan yeni isimler belli oldu.
AK Parti'ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanlarının isimleri açıklandı.
Milletvekilleri
Seyithan İşsiz İYİ Parti İstanbul Milletvekili
Ahmet Ersagun Yücel İstanbul Milletvekili
13 belediye başkanı
Adana Saimbeyli İlçe Belediye Başkanı Mahmut Dal,
Adana Feke İlçe Belediye Başkanı Cömert Özen
Elazığ Arıcak Bükardı Belde Başkanı Ali Açmaz
Erzurum Aziziye İlçe Belediye Başkanı Emrullah Akpunar
Erzurum Horasan İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir
Erzurum Köprüköy İlçe Belediye Başkanı Nevzat Karasu
Konya Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı Ali Öztoklu
Muş Bulanık İlçesi Yoncalı Belde Başkanı Fehim Kaya
Muş Merkez Yeşilova Belde Başkanı Ömer Faruk Yenilmez
Ordu Çaybaşı İlçe Belediye Başkanı Mesut Karayiğit
Samsun Ayvacık İlçe Belediye Başkanı Refahattin Şencan
Şanlıurfa Birecik İlçe Belediye Başkanı Mehmet Begit
Uşak Bana İlçe Belediye Başkanı Zafer Arpacı