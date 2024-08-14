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SON DAKİKA: 23. yılında AK Parti'ye katılan yeni isimler belli oldu

Son dakika haberi... AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılında partiye katılan yeni isimler belli oldu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: 23. yılında AK Parti'ye katılan yeni isimler belli oldu
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AK Parti'ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanlarının isimleri açıklandı.

Milletvekilleri

Seyithan İşsiz İYİ Parti İstanbul Milletvekili

Ahmet Ersagun Yücel İstanbul Milletvekili

13 belediye başkanı

Adana Saimbeyli İlçe Belediye Başkanı Mahmut Dal,

Adana Feke İlçe Belediye Başkanı Cömert Özen

Elazığ Arıcak Bükardı Belde Başkanı Ali Açmaz

Erzurum Aziziye İlçe Belediye Başkanı Emrullah Akpunar

Erzurum Horasan İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir

Erzurum Köprüköy İlçe Belediye Başkanı Nevzat Karasu

Konya Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı Ali Öztoklu

Muş Bulanık İlçesi Yoncalı Belde Başkanı Fehim Kaya

Muş Merkez Yeşilova Belde Başkanı Ömer Faruk Yenilmez

Ordu Çaybaşı İlçe Belediye Başkanı Mesut Karayiğit

Samsun Ayvacık İlçe Belediye Başkanı Refahattin Şencan

Şanlıurfa Birecik İlçe Belediye Başkanı Mehmet Begit

Uşak Bana İlçe Belediye Başkanı Zafer Arpacı

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