7 ilde Kafes-39 operasyonu: 7 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 ilde eş zamanlı olarak Kafes-39 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 7 suç örgütünün çökertildiğini ve 117 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti: "İstanbul’da Budaklar Organize Suç örgütü ve Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek'in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek."

Operasyonlar sonucu; 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el konuldu.