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Son dakika... AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Son dakika... AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem!
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AFAD Deprem Dairesi, Bitlis’in Hizan ilçesinde saat 15.26’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı belirlendi.

Kandilli Rasathanesi verileri

Kandilli Rasathanesi Bitlis'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak ölçtü. Depremin derinliği ise 7.1 olarak kaydedildi.

 

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