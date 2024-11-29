Son dakika... AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Deprem Dairesi, Bitlis’in Hizan ilçesinde saat 15.26’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Hizan (Bitlis)
Tarih:2024-11-29
Saat:15:26:52 TSİ
Enlem:38.29611 N
Boylam:42.37694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/qFflLeq12o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi verileri
Kandilli Rasathanesi Bitlis'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak ölçtü. Depremin derinliği ise 7.1 olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 29, 2024
ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) https://t.co/42E2dNic7n
29.11.2024, 15:26:52 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 7.1 km#Kandilli