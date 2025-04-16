SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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