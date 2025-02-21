SON DAKİKA... Ankara'da 5 günde ikinci deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Son dakika haberi... Ankara'da saat 09.36'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara'da Pazartesi günü de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
5 günde ikinci deprem
Ankara'da Pazartesi günü de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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