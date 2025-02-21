  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA... Ankara'da 5 günde ikinci deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

SON DAKİKA... Ankara'da 5 günde ikinci deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberi... Ankara'da saat 09.36'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara'da Pazartesi günü de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA... Ankara'da 5 günde ikinci deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

5 günde ikinci deprem

Ankara'da Pazartesi günü de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Gündem
Dekan yardımcısını yaralamıştı! Kendini vuran öğrenci hastanede öldü
Dekan yardımcısını yaralamıştı! Kendini vuran öğrenci öldü
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu resmen cumhurbaşkanı aday adayı oldu
İmamoğlu resmen cumhurbaşkanı aday adayı oldu
SON DAKİKA... Bakanlık duyurdu: 6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
Bakanlık duyurdu: 6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
Bakan duyurdu: Çiftçilere 3,2 milyar lirayı aşan destek ödemesi bugün yapılacak
Bakan duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Kulis: İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de yeni görev verilecek
Kulis: İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de yeni görev verilecek
600 bin işçinin zam talebi hazır: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten ortak çalışma!
600 bin işçinin zam talebi hazır: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten ortak çalışma!