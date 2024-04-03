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Son dakika... Bir ilçede seçimler iptal edildi

Kayseri Pınarbaşı'nda yapılan ve CHP'nin kazandığı seçimler, AK Parti ve MHP'nin itirazları üzerine iptal edildi.

Haber Merkezi
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Son dakika... Bir ilçede seçimler iptal edildi
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Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP adayı Deniz Yağan'ın kazandığı Kayseri Pınarbaşı Belediyesi seçimlerinin AK Parti ve MHP'nin itirazları üzerine iptal edildiğini duyurdu. Yarkadaş, seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanacağını açıkladı.

PARTİ           ALINAN OY          OY ORANI

CHP                    5.082                  %33.30

MHP                   4.758                  %31.18

DEVA PARTİSİ   1.721                  %11.28

MİLLİ YOL         1.617                   %10.60

BÜYÜK BİRLİK   669                   %4.38

İYİ PARTİ             613                    %4.02

YRP                       516                    %3.38

DİĞER                  285                      %1.87