Son dakika... Bir ilçede seçimler iptal edildi
Kayseri Pınarbaşı'nda yapılan ve CHP'nin kazandığı seçimler, AK Parti ve MHP'nin itirazları üzerine iptal edildi.
Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP adayı Deniz Yağan'ın kazandığı Kayseri Pınarbaşı Belediyesi seçimlerinin AK Parti ve MHP'nin itirazları üzerine iptal edildiğini duyurdu. Yarkadaş, seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanacağını açıkladı.
…SON DAKİKA…— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 3, 2024
CHP’nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı Belediyesi’nin seçimleri AK PARTİ ve MHP’nin itirazı sonucu İPTAL edildi.
İlçe Seçim Kurulu’nun kararına göre seçim 2 Haziran’da tekrarlanacak.
Az önce @tv100 için konuştuğum CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah…
PARTİ ALINAN OY OY ORANI
CHP 5.082 %33.30
MHP 4.758 %31.18
DEVA PARTİSİ 1.721 %11.28
MİLLİ YOL 1.617 %10.60
BÜYÜK BİRLİK 669 %4.38
İYİ PARTİ 613 %4.02
YRP 516 %3.38
DİĞER 285 %1.87