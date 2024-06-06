Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi
Son dakika haberi... Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Yaralananlar var.
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İstanbul Şişli’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnedeki dev ekran insanların üzerine devrildi.
Saat 22.15 sularında meydana gelen olayda iddiaya göre özel bir okulun mezunuyet töreninde led ekran öğrenci ve öğretmenlerin üzerine devredildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre olayda 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralananlar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi.