Son dakika: CHP'de 125 aday daha belli oldu
Son dakika haberi... CHP'de dün gerçekleştirilen Parti Meclisi'nde belirlenen belediye başkan adaylarının listesi açıklandı. CHP, Çankaya'ya 1993 doğumlu hukukçu Hüseyin Can Güner'i aday gösterdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba olarak belirlendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Parti Meclisi (PM), CHP PM, 125 seçim çevresinde daha adaylarını belirledi. 3 büyükşehir, 4 il ve 100 ilçede belediye başkan adayları açıklandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana oldu. CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı olarak belirlendi.
125 adayın yer aldığı tam liste şöyle: