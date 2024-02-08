Son dakika... Erdoğan AK Parti'nin Adıyaman ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı.

Erdoğan’ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

"Adıyaman'ın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Adıyaman bizleri bağrına bastı. Şahsıma destek veren Adıyaman'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Terör elebaşlarının tüm güçleriyle asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceklerine sahip çıktı.

6'lı masanın yalan siyasetine fırsat vermedi. Acıları istismar edenlerin oyununa gelmedi. Son 8 ayda yaşananlara baktığımızda Adıyaman'ın nasıl isabetli bir tercih yaptığını çok iyi görebiliyoruz. Türkiye’nin sonu felaketle bitecek uçurumun kenarından döndüğü daha iyi anlaşılıyor.

Yere göğe sığdıramadıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar. Seçimin faturasını bir kişiye kestiler. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında kim varsa hepsini diskalifiye ettiler. CHP ve ortaklarının arasındaki kavga bitmedi. CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran Bizans oyunlarına şahit oluyoruz. Adıyaman 14-28 Mayıs seçimlerindeki ferasetli tavrıyla buna dur demiştir. Adıyamanlı kardeşlerimiz sadece kendi istikballerini değil 85 milyonun da geleceğini kurtardı. Altın değerinde bir 5 yıl daha kazandırdınız.

Devletimizin tüm imkanlarını zorlama pahasına olsa da depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretme gibi bir derdi yok. Bunlar kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir. Biz insanımızın, çiftçimizin sıkıntılarını nasıl çözeriz bunlarla uğraşıyoruz.

Son dönemde üzerimize salınan terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim hedefimizde ülkemizi, bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde anahtar konuma getirmek var. Bizim gündemimizde insanlarımızın canını yakan hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele var. Bizim gündemimizde ülkemizi lideri ülke yapmak var. Bunun dışında bir saikle hareket etmeyi kendimize zul sayıyoruz. Biz iş yapmanın eser ortaya koymanın, 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz.

Genel seçimlerde elde ettiğimiz avantajla mahalli idareler seçimlerinde zafer elde edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak planlarımızı çoktan yaptık. Hangi ilin hangi sorunları var tespit ederek plan ve projelerimizi belirledik. Seçim beyannamemizi kamuoyumuzla paylaştık. Sadece sorunlara odaklanarak değil, vizyoner projelerle milletimizin huzuruna çıktık. Belediyecilikte Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur. Hizmet ve eser siyasetinde bizimle aşık atabilecek çıkmadı. Rakiplerimizin çapsızlığından güç devşirenlerden olmadık."

AK Parti’nin Adıyaman ilçe belediye başkanı adayları şöyle:

Besni: Reşit Alkan

Çelikhan: Mustafa Bulut

Gerger: Erkan Aksoy

Gölbaşı: Hakan Toydaş

Kahta: Mehmet Can Hallaç

Samsat: Halil Fırat

Sincik: Mehmet Korkut

Tut: Ercan Öncebe