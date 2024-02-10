Son dakika... Erdoğan'dan Gabar petrolü açıklaması: Günlük üretim 35 bin varili geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’taki yerel seçimlere 49 gün kala mitinglere başladı. Erdoğan ilk mitingini Zonguldak’ta gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bizleri hasretle bağrına basan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Görüyorum ki miting alanımız genişlemiş. Yeni meydanımız, maşallah şehrimize de çok yakışmış. Ama Zonguldak’la aramızdaki sevda çok daha fazla büyümüş. Siz bize böyle samimiyetle sahip çıktığınız müddetçe bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz.

Filyos’taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğalgaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını, devlet olarak biz ödedik. 11 ay boyunca, mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz bedelinin bilabedel olacağını söyledik.

Doğalgaz desteğine ilişkin açıklama

Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 88 milyar lira tutarında destek sağlamış olacağız. Kendi gemilerimizle sondaj çalışmalarımız sürüyor. “Her seçim öncesinde gaz buluyorlar” diyen çapsızlara kulak asmadan ne dedik; bulanlar, ancak arayanlardır düsturuyla faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak’ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız.

Gabar’daki petrolün günlük üretimi 35 bin varili geçti

Şunu çok açık ifade etmek isterim. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye’nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri, azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz. Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de Gabar’da bulduğumuz petrol, bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız, muhalefet cenahı bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Gabar’daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle; 35 bin varili geçti. Günlük miktarın 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz.

Türk siyasi tarihine birer kara leke olarak geçen pazarlıklara imza attılar. Seçim kazanmak uğruna, devletin bakanlıklarını, kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanları oldular. Bu kirli planlara sizinle birlikte geçit vermedik. Zonguldak, milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Bu muhteşem sonuçtan dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

Zonguldak sadece milli iredenin değil, milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Bu büyük afette 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz var ya, şu sari bereliler varya… Enkazların altından o depremdeki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular.

İnsanın aynası iştir. Bizim de aynamız işimizdir, eserlerimizdir. Biz milletine verdiği sözüne sadık olan bir hükümetiz. Biz bu millete hizmet için varız. Bizi, CHP’nin başını çektiği muhalefetten ayıran temel vasfımız işte budur. Onlar şov ve reklam yaparlar. Biz ise eserlerimizle konuşuruz. Fikri takip yapıp yerine getirdiğimiz sözlerin çetelesini tutmak, bizim için iftihar vesilesidir. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alacağımız sözünü vermiştik. Zonguldak için bin 500, Bartın için 400, Karabük için 100 olmak üzere toplam 2 bin işçimiz için resmi süreci eylül ayının ortasında başlattık. Eğitimlerini tamamlayan işçi kardeşlerimiz, işbaşı yapıyor.

Hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri, çok çok önemli. Bugün sizinle burada önemli bir ahitleşmeyi yapmak istiyorum. Belediye başkanımız Dr. Ömer Selim Alan kardeşimizin, Zonguldak’ı nereden nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Her alanda Zonguldak’ın marka değerini yükseltti, şehrimizin çehresini değiştirdik. Kardeşlerim, kardeşiniz bu ülkenin cumhurbaşkanı… Bilesiniz ki buranın belediye başkanı, cumhurbaşkanının eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir. İnşallah, 31 Mart’tan sonra bu hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz. Zonguldak’ın tercihinin yine AK Parti’den yana olacağından şüphe duymuyorum."

Erdoğan, Zonguldak'ta gerçekleştirdiği mitingde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı:

Alaplı: Recep Ocak

Çaycuma: Bünyamin Bostancı

Devrek: Özcan Ulupınar

Ereğli: İbrahim Sefer

Gökçebey: Erkan Soner Kodaman

Kilimli: Kamil Altun

Kozlu: Ali Bektaş