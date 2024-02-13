Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması... 9 işçiye ulaşılamıyor!

Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi https://t.co/2NLFaGIDvW — AA Canlı (@AACanli) February 13, 2024

Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

Toprak altında kalan işçiler var

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar.

İşte altın madeni sahasındaki faciadan son gelişmeler...

17:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet olarak tüm imkânlarımızla sahadayız. Ekiplerimiz olayın yaşanması ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bölgeye takviye ekipler de ivedilikle sevk edilmiştir. İrtibat kurulamayan kardeşlerimize ulaşmak için tüm çabamızı sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

17:19 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

17.14 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini belirtti. Tunç açıklamasında, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama: 9 işçiye ulaşılamıyor

17:01 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 kişiden haber alınamadığını bildirdi. Yerlikaya, "Maden işletmemizde saat 14:00 sıralarında göçük oldu. Madenden çıkarılan, dışarıda istiflenen bir toprak var. Onun kayması sonucu oluşan bir toprak kayması. Şu anda 400'e yakın çalışan var. 667 çalışandan 9 eksik olduğu söyleniyor. Bu arkadaşlarımıza kavuşmak için zamanla yarışıyoruz" dedi.

16:55 Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Şu anda bütün hazırlıklar tamam, çalışma yapılıyor. Ekipler yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 9 veya 12 kişi toprak altında gözüküyor” dedi.

16:52 AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçük altında kalan işçilerin olduğu bilgisini doğruladı. AFAD açıklamasında, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Bölge Kuzey Anadolu Fayı'nın üstünde"

16:45 Yer bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, HaberTürk yayınında konuştu. Pampal, "Bu bizim için sürpriz değil. Bu konuları camiada sıklıkla gündeme getiriyoruz. Son yıllarda Türkiye’de atın madenciliği yaygın şekilde gündemde. Özellikle bu zararlı kimyasallar nedeniyle protestolara neden oluyor. Bu bölge de öyleydi. Bu heyelan konusu maalesef çok büyük bir heyelan. Gördüğüm kadarıyla çok büyük. Bu beklenmedik bir şey değil. İnşallah can kaybı yoktur" dedi.

Pampal açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bölge Kuzey Anadolu Fayı'nın üstünde. Aletsel dönemin Türkiye’deki en büyük depremi 1939. Dünyanın en aktif faylarından biri. 10’un üzerinde 1939’dan beri deprem oldu. Erzincan’dan başlayıp Marmara’ya kadar sürekli depremler üreten bir fay bu. Bir de deprem olsa düşünün."

16:43 Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasının işletmecisi Anagold şirketi, olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” denildi.

Siyanur sızıntısıyla gündeme gelmişti

Çöpler Madeni 2022 yılında da siyanür sızıntısı haberleriyle gündeme gelmişti. Bölgenin sızıntının ardından temizlendiği belirtilmişti. Şirketin internet sitesinde madenle ilgili şu bilgiler verildi: "Çöpler Madeni, Doğu Anadolu bölgesinde, Erzincan ilinde, İstanbul’un yaklaşık 1100 kilometre güneydoğusunda ve başkent Ankara’nın 550 kilometre doğusunda yer almaktadır. Çöpler Madeni inşaat çalışmalarına 2009 yılında başlanmış, 2010 yılının Aralık ayından itibaren de Çöpler’de altın üretimine geçilmiştir."

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