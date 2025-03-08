Gaziantep’te 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18:56'da gerçekleşen depremin derinliği 10.05 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2025-03-08
Saat:18:56:16 TSİ
Enlem:37.26528 N
Boylam:36.95278 E
Derinlik:10.05 km
Detay:https://t.co/FbNsB2XGzY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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