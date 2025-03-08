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Gaziantep’te 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Gaziantep’te 3.9 büyüklüğünde deprem!
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18:56'da gerçekleşen depremin derinliği 10.05 km olarak ölçüldü. 

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