Son dakika: Gürsel Tekin CHP'den istifa ettiğini açıkladı (Gürsel Tekin kimdir?)

Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından kararını duyuran Tekin, "Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkânım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tekin'in açıklaması şu şekilde:

"Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,

Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,

Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,

Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,

Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,

Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,

İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.

Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.

Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."

Gürsel Tekin kimdir?

Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964 yılında Ardahan Göle'de dünyaya geldi. Tekin, lise eğitimini Kars Alpaslan Lisesi'nde tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesini kazandı fakat özel sebeplerden dolayısıyla üniversiteyi yarım bırakmak zorunda kaldı ve ailesiyle beraber ekonomik zorluklar gerekçesiyle İstanbul'a taşındı.

Gürsel Tekin, lise eğitimi sırasında Bülent Ecevit'in başkanlık yaptığı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütüne katılarak siyasi hayatına adım attı. Tekin, 1980 Darbesi sonrasında siyasi hayatına ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra Tekin, 1984 yılında siyasete Sosyal Demokrat Partisi (SODEP) ile tekrar döndü.

Gürsel Tekin, SODEP'in devamı niteliğinde olan Sosyal Demokrat Halkçı Partiye katıldı ve buradan Kadıköy Belediye Meclis üyesi seçilerek 5 yıl sonra yapılan 1994 Türkiye Yerel seçimlerinde tekrardan seçilerek görevine kaldığı yerden devam etti. Sosyal Demokrat Halkçı Partinin 1995'te cumhuriyet Halk Partisi ile birleşmesinin ardından Tekin, görevine CHP'den devam ederek partinin ilçe yönetim kuruluna girdi. Tekin, 1994 yılında ve 2004 yılında gerçekleşen Türkiye yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliğine seçildi ve 2004'te düzenlenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi.

Gürsel Tekin, 2002-2005 arasında CHP İstanbul il başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Tekin, 2007 yılında İstanbul il başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek 2009 yerel seçimlerinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile çalışarak seçimde tekrardan Kadıköy'den İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi seçildi.

Gürsel Tekin, 2010 tarihinde yapılan CHP Parti Meclis toplantısında 48 üyenin oyuyla MYK üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olmasının ardından 2011 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. Daha sonra 2015 ve 2018 genel seçimlerinde tekrar CHP İstanbul milletvekili seçilerek mecliste kalmayı sürdürmüştür.

Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi genel Başkanı seçilmesinin ardından 2010 tarihinde İletişim, Tanıtım ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve daha sonra 2012 yılında Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti fakat 34. CHP Olağan Kurultayında tekrardan Genel Başkan yardımcılığı görevine getirildi. Gürsel Tekin 2014 yılında CHP Genel Sekreterliği görevine atanarak bu görevini 2016 yılına kadar sürdürmüştür.