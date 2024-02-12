Son dakika: Yurda dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan açıklama

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.

ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Gezeravcı'yı, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı.

Ayrıca 13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi.

Bakan Kacır ve Gezeravcı'dan açıklama

Bakan Kacır ve Gezeravcı, havalimanında ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır, "Ülkemizin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Bir kez daha Gezeravcı'ya vatanına hoş geldin diyorum. Biyoloji, tıp, malzeme konusunda önemli kazanımlar getirecektir. Uzaydaki mikro yerçekiminin insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırıldı. Bitkiler, algler, propolisle uzay destek sistemlerinde araştırmalar gerçekleştirildi. Her bir projenin kıymetli neticeler doğuracağına inanıyoruz. 13 bilimsel deney için değil, ülkemizde bilim ve bilim insanlarına verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı göstermek açısından bu misyon çok değerlidir. Türkiye'nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme çaba ve kapasitesi misyon vesilesiyle takip edildi. Astronotumuz uzay istasyonundan Türkiye'ye 7 görüntülü video ve 2 telsiz bağlantısı gerçekleştirerek bizleri kapsamlıca bilgilendirdi" diye konuştu.

"Ne yaşayacağımı ben de merak ediyordum"

Gezeravcı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

-Bu sadece bir başlangıçtı. Bir yere varış hikayesi değildi. Bu başarı Türkiye'deki her hanenin içinden birer çocuğun başarısıdır.

-Tarihimizde bu alanda bir görev yapmamamıza rağmen bu derece mükemmel bir sinerji ile harika bir hazırlık süreci geçirdik.

-Dünyanın bize sunmuş olduğu nimetlere şükretmemiz gerektiğini bir kez daha hissettim. Bu harika güzelliğe dışarıdan bakmak harika bir imkanmış. Bakıp büyülenmediğiniz bir alan yok.

-Sağlık durumumla ilgili gidiş esnasında da dönüş esnasında da bir beklenti yaratmamıştım kafamda. Ne yaşayacağımı ben de merak ediyordum. Yerçekimsiz ortamında vermiş olduğu hareket imkanını hiç bir sıkıntı yaşamadan adaptasyon imkanı buldum. Birinci dakikadan itibaren adaptasyonda bir sorun yaşamadım. Kapsülden daha büyük hacme giriş yaptığımız zaman bir alışma sürecindan bahsedilmişti. Bir ilave takviyeye ihtiyaç duymadım. Dönüş rotasında da yine farklı bir deneyimdi.

-Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahaatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat. Biz orada emsalleriyle en az eşit düzeyde ve bazı noktalarda daha ileri düzeyde hiç bir aksaklık yaşamadan çok tatmin edici bir görev yerine getirdik.

- Bugün programları uygun olduğu takdirde sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme gerçekleştirme imkanımız sanıyorum olacak.