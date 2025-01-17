SON DAKİKA... İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi, iki kişi hastaneden kaçtı
Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Bir kişi tedaviyi reddederken, iki kişi de hastaneden kaçtı.
İstanbul'da sahte içkiden 5 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 4 günde 38'e yükseldi.
Kentte sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 38'i yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.
İki kişi hastaneden kaçtı
Hastanede yatan 47 hastadan 27'sinin solunum cihazına bağlı şekilde tedavisi sürüyor.
Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, ikisinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği öğrenildi.