SON DAKİKA... Karadeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son dakika haberi... Karadeniz'de Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.16'ta Karadeniz'de 9,33 km derinlikte 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi.
Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
Tarih:2024-10-11
Saat:10:16:41 TSİ
Enlem:42.53472 N
Boylam:31.38972 E
Derinlik:9.33 km
Detay:https://t.co/FDWipbnLxa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi