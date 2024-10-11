SON DAKİKA... Karadeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.16'ta Karadeniz'de 9,33 km derinlikte 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.